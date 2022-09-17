Yangını görüntülemeye çalışan gazeteciye polisten tekmeli ve yumruklu saldırı

Sivas’ta dört katlı bir binanın çatısında çıkan yangını görüntülemeye giden DHA Muhabiri Hüsnü Ümit Avcı, görüntü almaya çalıştığı sırada polis memuru Ü.G.’nin yumruk ve tekmeli saldırısına uğradı. Polis, saldırı esnasına kamerayı da kırmaya çalıştı.

Fotoğraf: DHA

Kent merkezinde Bahtiyarbostan Mahallesinde bulunan dört katlı bir binanın çatısında yangın çıktığı ihbarı üzerine, olayı görüntülemek için bölgeye giden muhabir Hüsnü Ümit Avcı, kendisinin gazeteci olduğunu belirtmesine rağmen polis Ü.G. görüntü almasını engellendi.

Yanındaki DHA Muhabiri Arife Defne Arslan da polisle çıkan arbedede koluna darbe aldı.

DHA’nın aktardığına göre kendi meslektaşının engellemeye çabasına rağmen muhabir Avcı’nın üzerine gelen polis yumruk ve tekme attı.

Polis memuru, muhabirlerin elindeki kamera ve fotoğraf makinesini kırmaya çalıştı.

Aldığı tekmenin şiddetiyle yere düşen muhabire olay yerinde bulunun sağlık görevlileri müdahale etti.

Olay sonrası hastaneye giderek sağlık raporu alan Avcı ve Arslan polis memurundan şikayetçi oldu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de söz konusu polis memuru hakkında gerekli idari işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyet Başkanı Muhittin Karahan saldırıyı şiddetle kınadıklarını ve konunun takipçisi olacaklarını söyledi.