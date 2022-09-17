Erdoğan’a göre ‘yeni ekonomik model’ netice verdi: Rezervimiz 115 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tarihi enflasyon ve cari açığa rağmen ‘yeni ekonomik model’in olumlu sonuç vermeye başladığını savundu.

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Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’ye ziyareti sırasında uçakta konuştu. Erdoğan ‘yeni ekonomik model’in olumlu sonuç vermeye başladığını savunarak, Merkez Bankası’nın (MB) rezervlerine işaret etti.

Faizi düşürmeye dayalı ‘yeni ekonomik model‘ doların 18 TL’nin üzerine çıkmasına, enflasyonun resmi verilere göre yüzde 80’in üzerine yükselmesine ve tarihi cari açığa neden olmuştu. Ayrıca döviz yükselmesin diye MB’nin rezervi eritilmişti. Swaplar hariç net rezerv eksi 52 milyar oldu.

Erdoğan buna rağmen modeli savunduğu konuşmasında net değil toplam rezerve değinerek, şunları söyledi: “Çalışıyoruz, çalıştığınız zaman para da geliyor. Ülkemize duyulan güvenle dışarıdan da geliyor. Hazine, Merkez Bankası el ele üretken bir ekonomiyi büyütüyor. Üretim ekonomisinin neticesi olarak biz şu anda hasılayı toplamaya başladık. Şu an itibarıyla Merkez Bankamızın rezervi 115 milyar dolar civarında.”