Şişli Plak Festivali başladı

Bugün başlayan 2. Şişli Plak Festivali, İstanbul’un müzik ve plak kültürünü yaratan tüm paydaşlarını bir araya getiriyor. Etkinlik yarın da devam edecek.
Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen Şişli Plak Festivali’nde müzikseverleri pek çok etkinlik, söyleşi ve konser bekliyor.
Feriköy Organik Pazarı otopark alanında yapılan etkinlikler ücretsiz. Plak stantları, söyleşiler, mezatlar, imza günlerinin yanı sıra, Yeni Türkü ve Bulutsuzluk Özlemi, Kolektif İstanbul, Tuna Kiremitçi, Eda Baba, Özge Fışkın da sahneye çıkan grup ve sanatçılar.
Vigor Kültür Sanat’ın sanat danışmanlığını yaptığı, İstanbul’un önemli plak koleksiyoncularının ve plak müdavimlerinin bir araya geldiği festival, müzik kültürüne katkı sağlarken aynı zamanda geliştirilen içeriğiyle plakseverler için de bir buluşma adresi oluyor.
Festival programının tamamı:
17 Eylül
13.00 Kapı açılış
14.30 Murat Beşer moderatörlüğünde söyleşi: Taner Öngür-Tarkan Gözübüyük
15.30 Murat Meriç moderatörlüğünde söyleşi: Murat Ertel
17.00 Plak Mezatı
17.30 İmza Etkinliği: Kolektif İstanbul
18.00 İmza Etkinliği: Bulutsuzluk Özlemi
19.00 Konser: Kolektif İstanbul
20.30 Konser: Bulutsuzluk Özlemi
18 Eylül
13.00 Kapı açılış
14.30 Kanat Atkaya moderatörlüğünde söyleşi: Yekta Kopan, Görgün Taner, Murat Abbas
15.30 Murat Meriç moderatörlüğünde söyleşi: Peyk
17.00 Plak Mezatı
17.30 İmza Etkinliği: Tuna Kiremitçi
18.00 İmza Etkinliği: Yeni Türkü
19.00 Konser: Tuna Kiremitçi- Eda Baba-Özge Fışkın
20.30 Konser: Yeni Türkü