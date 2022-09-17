Şişli Plak Festivali başladı

Bugün başlayan 2. Şişli Plak Festivali, İstanbul’un müzik ve plak kültürünü yaratan tüm paydaşlarını bir araya getiriyor. Etkinlik yarın da devam edecek.

Fotoğraflar: AA

Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen Şişli Plak Festivali’nde müzikseverleri pek çok etkinlik, söyleşi ve konser bekliyor.

Feriköy Organik Pazarı otopark alanında yapılan etkinlikler ücretsiz. Plak stantları, söyleşiler, mezatlar, imza günlerinin yanı sıra, Yeni Türkü ve Bulutsuzluk Özlemi, Kolektif İstanbul, Tuna Kiremitçi, Eda Baba, Özge Fışkın da sahneye çıkan grup ve sanatçılar.

Vigor Kültür Sanat’ın sanat danışmanlığını yaptığı, İstanbul’un önemli plak koleksiyoncularının ve plak müdavimlerinin bir araya geldiği festival, müzik kültürüne katkı sağlarken aynı zamanda geliştirilen içeriğiyle plakseverler için de bir buluşma adresi oluyor.

Festival programının tamamı:

17 Eylül

13.00 Kapı açılış

14.30 Murat Beşer moderatörlüğünde söyleşi: Taner Öngür-Tarkan Gözübüyük

15.30 Murat Meriç moderatörlüğünde söyleşi: Murat Ertel

17.00 Plak Mezatı

17.30 İmza Etkinliği: Kolektif İstanbul

18.00 İmza Etkinliği: Bulutsuzluk Özlemi

19.00 Konser: Kolektif İstanbul

20.30 Konser: Bulutsuzluk Özlemi

18 Eylül

13.00 Kapı açılış

14.30 Kanat Atkaya moderatörlüğünde söyleşi: Yekta Kopan, Görgün Taner, Murat Abbas

15.30 Murat Meriç moderatörlüğünde söyleşi: Peyk

17.00 Plak Mezatı

17.30 İmza Etkinliği: Tuna Kiremitçi

18.00 İmza Etkinliği: Yeni Türkü

19.00 Konser: Tuna Kiremitçi- Eda Baba-Özge Fışkın

20.30 Konser: Yeni Türkü