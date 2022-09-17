Soylu, Batı’ya Angelina Jolie üzerinden yüklendi: Suriye’ye gönderiyorlar, fotoğraf çektiriyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, batı ülkelerinin göçmen politikasını Hollywood yıldızı Angelina Jolie üzerinden eleştirdi: “Angelina Jolie’yi Suriye’ye gönderiyorlar, bir fotoğraf çektiriyorlar bir kampta, ondan sonra kendi vicdanlarını temizliyorlar. ‘Biz yardım ettik‘ diyorlar.”

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İçişleri Bakanı, Kırklareli’ndeki konuşmasında Angelina Jolie üzerinden Batı’yı eleştirdi.

Suriye savaşında öldürülenlere dikkat çeken Soylu, şunları kaydetti:

“Bu kadar çocuk öldürüldü. Angelina Jolie’yi oraya gönderiyorlar, bir fotoğraf çektiriyorlar bir kampta, ondan sonra kendi vicdanlarını temizliyorlar. ‘Biz yardım ettik’ diyorlar. Oraya da yardım eden, en çok yardım eden bir tek millet var o da bu büyük millet. İnanın ki orada küçük çocuklar var. Sadece 4 milyon insan İdlib’de yaşıyor. Bizim yaptığımız briket evler olmasa çadırlarda yaşayacaklar kış, yaz.”