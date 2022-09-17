Demirtaş’tan ortak aday mektubu: Dengeyi iyi tutturmalı

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, muhalefetin ortak bir aday çıkarıp ilk turda cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması gerektiğini söyleyerek “Geçen yüz yılın hatalarından dersler çıkarabilmeli, değişime açık ve cesur olmalı, helalleşme, yüzleşme, hesaplaşma dengesini iyi tutturmalıdır” dedi.

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Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden FOX’ta yayınlanan Orta Sayfa programına mektup yolladı.

Bir süredir hem muhalefete hem de kendi partisine iktidar karşısına ‘ortak dil’le çıkılması gerektiğini söyleyen eski HDP lideri, bu mektubunda da benzer vurgularla ortak adayı tanımladı:

“Merhabalar, iyi yayınlar. Takdir edersiniz ki muhalefetten kimin cumhurbaşkanı adayı olabileceğine dair bir isim telaffuz etmem doğru olmaz. Ancak benim de temennim bütün muhalefetin uzlaşarak belirleyeceği bir ismin ortak adayımız olarak seçime girmesi ve ilk turda kazanmasıdır.

Bunun için de adayın, bunca kutuplaştırılmış toplumun tüm farklılıklarını kucaklayabilecek olgunlukta ve demokratik bir anlayışta olması gerekir. Daha adayken bile herkesin cumhurbaşkanı olabileceğini gösterecek yetkinliğe, birikime sahip olması da önemlidir. Ayrıca nasıl bir kadroyla, hangi somut projelerle sorunları çözeceklerini sade bir şekilde halka anlatabilecek, rakipleriyle polemiğe girmek yerine sürekli toplumla konuşabilecek ferasete sahip, sinirleri de sağlam biri olmalıdır.

‘Son yirmi yılın değil, son yüzyılın bütün yaralarını sarabilecek somut bir program’

Eğer cumhuriyetin ikinci yüzyılını gerçek anlamda demokrasiyle taçlandırıp birlik içinde yolumuza devam edeceksek ortak aday kolektif çalışmaya, ortak akla önem vermeli, geçiş sürecini başarıyla yönetebilecek deneyime sahip olmalıdır. Geçen yüz yılın hatalarından dersler çıkarabilmeli, değişime açık ve cesur olmalı, helalleşme, yüzleşme, hesaplaşma dengesini iyi tutturmalıdır.

Kadınların eşitliği, emekçilerin alın teri, çevre hakları, özgürlükçü laiklik gibi konularda duyarlı ve bilinçli olmalı; kimlik, inanç ve dil hakları gibi kolektif haklar konusunda demokratik çözüm perspektifi sunabilmelidir.

İkinci yüzyıla girerken ezberletilmiş resmi kalıpları, şablonları yıkma cesaretini göstererek cumhuriyeti bu defa alttan, tabanlarından halkla birlikte inşa etme anlayışına sahip ve buna açık olmalıdır. Son yirmi yılın değil, son yüzyılın bütün yaralarını sarabilecek somut bir programla toplumun karşısına çıkmalı ve inandırıcı olmalıdır.

‘‘Malum’ nedenlerle şimdilik, bu seçime ortak aday ben değilim’

Bağlama da çalabilmeli desem kim olduğunu kesin anlarsınız. Tabi ki şaka bir yana, ortak aday olmaktan onur duyarım ancak ‘malum’ nedenlerle şimdilik, bu seçime ortak aday ben değilim.

Önümüzdeki seçim için bu kriterlere yakın aday veya adayların olduğunu biliyorum. Umarım böyle bir aday etrafında halk olarak birleşmeyi, barışmayı, demokrasimizi en güçlü şekilde kurmayı başarırız. Biz bunun için çalışmaya devam edeceğiz.“

Demirtaş’ın daha önceki mesajları

Ortak bir adayın seçimi ilk turda kazanacağını daha önce birçok kez söyleyen Demirtaş, 5 Temmuz’da şunları demişti: “Ortak dil, medyanın ortak kullanımı, ortak sloganlar, ortak eylem ve etkinlikler, ortak çözüm projeleri ve en nihayetinde ortak adayla sahaya çıkılırsa emin olun, seçim en az 80’e 20 kazanılır.”

Eski HDP lideri, 22 Ağustos’ta Diken’deki yazısında ‘Türkiye partisi’ vurgusu üzerinden muhalefeti ‘cesur olmaya’ çağırmıştı: “İkinci yüz yılında Cumhuriyet’i demokratikleştirme iddiasında olan herkesin radikal demokrat çizgiyi içselleştirmesi, Türkiye’nin gerçek ve biricik kurtuluşunun buradan geçtiğini görüp buna göre cesur bir değişime yönelmesi şarttır. Devletin çatlaklarını sıvayla kapatıp üstüne pembe boya çekince onu depreme dayanıklı hale getirmiş olmuyorsunuz.

Biz ikinci Türkiye’yi, Cumhuriyet’in ikinci yüz yılında inşa etmeye çalışan ve bu Türkiye’nin partisi olmaya gayret eden bir siyasi hareketiz. Bizi başka Türkiye partileriyle karıştırmayın sakın.”

Kılıçdaroğlu’na destek

Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığıyla ilgili bir soruyuysa, “Böylesine kamplaşmış toplumlarda, her konuya ilişkin çözüm önerisi sunmak ve bunlar etrafında toplumu birleştirmek hiç de kolay bir iş değildir” diye yanıtlamıştı.