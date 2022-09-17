Almanya: Putin yenilgiyi kabul etmek zorunda

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’nın planlarının başarıya ulaşamadığını ve Vladimir Putin’in yenilgiyi kabul etmek zorunda olduğunu söyledi.

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Scholz, bugün Alman radyo kanalı Deutschlandfunk’a verdiği röportajda ülkesinin, Rusya’nın petrol ve gaz tedariğini tamamen kesme ihtimaline hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. DW Türkçe’nin haberine göre Scholz, Rusya’ya gaz sevkiyatı gibi konularda taahhütlerini yerine getirmesi konusunda güvenilmeyeceğine başından beri emin olduğunu vurguladı.

Rusya’nın artık güvenilir bir partner olmadığını belirten Scholz, “Polonya’dan hatta Kazakistan’dan yeni ithalat seçeneklerini garanti altına alacağız” dedi

‘Yenilgiyi kabullenmeli’

Röportajında, bu salı Putin’le görüşmesine ilişkin de konuşan Scholz, şunları söyledi: “Bu konuşmadan maalesef çıkarılacak yeni bir sonuç yok. Rusya devlet başkanı, komşu ülkenin topraklarını ilhak eden emperyalist hedeflerine devam ediyor.”

Putin’in planlarının başarıya ulaşamadığını söyleyen Scholz, Kiev’den çekilen Rus birliklerinin şimdi Ukrayna’nın doğusunda korkunç bir savaş verdiğini kaydetti. Almanya Başbakanı, Putin’in yenilgiyi kabul etmek zorunda olduğunu savundu.