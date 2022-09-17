Dışişleri’nden Kıbrıs Cumhuriyeti’ne silah ambargosunu hafifleten ABD’ye kınama

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne silah ambargosunu kaldırılması hakkındaki 2020 Eylül ayında aldığı kararın kapsamını genişletmesini kınadı.

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ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne silah ambargosunu bir yıllığına kaldırdıklarına ilişkin yazılı açıklama yayınlamıştı: “Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2023 mali yılında yeniden ihracat ve savunma malzemelerinin transferlerinin onaylanmasına izin vermek için Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilgili mevzuat kapsamında gerekli koşulları yerine getirdiğini tespit etmiş ve Kongre’ye tebliğ etmiştir. Koşullara uygunluk yıllık olarak değerlendiriliyor. Bu tespit ve belgelendirmenin bir sonucu olarak, Bakan, 2023 mali yılında Kıbrıs Cumhuriyeti için savunma ticareti kısıtlamalarını kaldırdı.”

Söz konusu karara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamları da tepki gösterirken Ankara’dan KKTC’nin tepkileri desteklenerek ABD kınandı.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

*Ada’daki iki tarafın eşitliği ilkesiyle çelişen ve Rum tarafını daha uzlaşmaz kılacak bu karar, Kıbrıs meselesinin çözülmesi yönündeki çabaları olumsuz etkileyecek; Ada’da bir silahlanma yarışına yol açacak ve Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara zarar verecektir.

*ABD’yi bu kararı gözden geçirmeye ve Ada’daki iki tarafa karşı dengeli bir politika izlemeye davet ediyoruz.

*ABD dahil uluslararası toplum Kıbrıs Türk halkının 1959-1960 Antlaşmalarıyla da teyit edilen egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeli ve buna göre hareket etmelidir.

*Her halükarda Türkiye, garantör ülke sıfatıyla, Kıbrıs Türkünün varlığını, güvenliğini ve huzurunu sağlamak amacıyla, tarihi ve hukuki sorumlulukları çerçevesinde, gerekli adımları atmaya devam edecektir.