Bakanlık verileri: Son üç yılda 35 bin 828 arsa icradan el değiştirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son üç yılda 796 bin 968 taşınmaz üzerinde bankalar tarafından rehin tesis edildiğini söylerken yurt genelinde 35 bin 828 arazinin icra yoluyla el değiştirdiğini açıkladı.

Bakan Kurum, yabancıların Türkiye’de son üç buçuk yılda 17 bin 676 bağ, bahçe, arazi gibi ana taşınmaz; 283 bin 388 konut ve işyeri satın aldığını söyledi.

Fotoğraf: Arşiv

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan Murat Kurum’a şu soruları yöneltti: “Özel ve kamu bankalarınca 2019-2022 yılları arasında rehin tesis edilen taşınmazların illere göre dağılımı nedir? Kişiye ait arazilerin, icra yolu ile satışı yapılan ve el değiştiren arazi sayısı kaçtır? 2019-2022 Ağustos ayına kadar olan sürede yabancı uyruklukların edindiği arazi ve konut sayısı kaçtır? Ülkemizde toplam yabancı uyruklu kişi ve şirketlere ait arazi ve konut sayısı kaçtır?”

ANKA’nın aktardığı habere göre önergeyi yanıtlayan Bakan Kurum, özel ve kamu bankalarınca son üç buçuk yıl içerisinde 796 bin 968 taşınmazın rehin tesis edildiğini belirten Kurum, il il verileri paylaştı. İpotek tesis edilen taşınmazların sayısı en fazla 39 bin 141’le Konya’da. Konya’yı 36 bin 944 ipotekli taşınmazla Manisa, 28 bin 151 ipotekle İzmir, 26 bin 97 ipotekle Denizli takip etti.

İpotekli taşınmaz sayısı en az 501’le Bingöl. Bingöl’ü, 618’le Bayburt, 807’yle Bartın, 953’le Gümüşhane takip etti.

Yine Bakan Kurum’un verdiği bilgilere göre, borcu ödenemediği için mallarının icra dairesince satılması sonucu el değiştiren taşınmaz sayısı 35 bin 828.

Buna göre cebri satışla el değiştiren taşınmaz sayısı en fazla bin 964’yla Konya’da oldu. Konya’yı; Ankara 1405, Antalya 1216 Manisa 1255, İzmir 1164 İstanbul 1153 adet taşınmazla takip etti. En az ise, 23 taşınmazla Bingöl oldu. Bingöl’ü 25 taşınmazla Tunceli, 27 taşınmazla Şırnak takip etti.

Kurum ayrıca 1 Ocak 2019 ve 1 Ağustos 2022 tarihleri arasında satış ve benzeri yollarla 8 bin 985 adet arsa, tarla, bağ ve bahçe gibi taşınmazların yabancılar tarafından alındığını açıkladı. Bakan Kurum, konut ve işyeri gibi toplam 171 bin 914 bağımsız bölümün de yine ayrı tarihler arasında yabancı gerçek kişiler tarafından edinildiğini bildirdi.