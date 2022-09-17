Naci Görür’den Erzurum depremi sonrası uyarı: 7 üzeri depremin eli kulağında

Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Naci Görür, Erzurum’da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından, ‘kendisi dahil tüm yer bilimcilerin bu kesimde 7’nin üzerinde deprem beklediğini’ söyledi.

Görür, Erzurum’un Çat ilçesinde dün akşam 23.30’da meydana gelen ve Bingöl, Muş, Erzincan, Diyarbakır gibi illerden de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki depremi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Bölgede 7’nin üzerinde deprem beklediklerini aktaran Görür şunları yazdı:

“Elmalı-Yedisu/Bingöl’de 4,9 deprem oldu. Bu deprem KAF’ın Yedisu kesimi üzeride. Biliyorsunuz ben dahil tüm yer bilimciler bu kesimde 7’nin üzerinde deprem bekliyoruz. Burada son büyük deprem 1784 yılında. Geçen zaman düşünülürse beklenen depremin eli kulağında demektir.”