Orhan Pamuk’un günlükleri kitap oldu: Uzak Dağlar ve Hatıralar haftaya raflarda

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un yaklaşık 14 yıldır tuttuğu günlüklerinden metinlerin ve resimlerin yer aldığı anı kitabı ‘Uzak Dağlar ve Hatıralar’ 23 Eylül’de raflarda yerini alacak.

Koronavirüs pandemisi günlerinde, başka bir karantina hikayesini anlattığı kurgu roman ‘Veba Geceleri’ni yayımlayan Pamuk, önümüzdeki günlerde anı kitabı ‘Uzak Dağlar ve Hatıralar’ ile yeniden okurla buluşmaya hazırlanıyor.

Pamuk’un resimli ve özel hatıra defterlerinden seçmelerin yer aldığı kitap 23 Eylül Cuma günü raflarda olacak.

‘Uzak Dağlar ve Hatıralar’ın tanıtım bülteninde, ‘Orhan Pamuk’un, on dört yıldır her gün küçük not defterlerine notlar aldığı ve resimler yaptığı’ belirtiliyor:

“Pamuk sayfalarda günlük hayatını, güncel gelişmeleri, duygularını, yazmakta olduğu romanların sorunlarını anlatıyor ve tartışıyor. Bazen roman kahramanlarıyla konuşuyor, bazen bir rüyasını ya da bir yolculuğu anlatıyor, bazen de manzara resmi ya da mutluluk hakkında fikir yürütüyor.” Pamuk bir sayfadaki bir resme ya da yazıya üzerinden aylar hatta yıllar geçtikten sonra yeni renkler ve kelimeler de ekliyor. Böylece defter sayfaları yazılarla renklerin ve şekillerin iç içe geçtiği ve yeni mânâların araştırıldığı yoğun, zengin ve benzersiz resimli sayfalara dönüşüyor. Pamuk defterindeki binlerce sayfadan Uzak Dağlar ve Hatıralar adını verdiği bu seçkiyi düzenlerken, özel bir hatırası olan bir rüya üzerinden hayatını bütün açıklığıyla hem kelime hem de resim olarak ortaya koyuyor.“

Pamuk’un ‘günce tutan ressam yanını’ bilmeyen okurları, bu kitapla yazarın ‘günlük hayatını, şaşırtıcı hayallerini ve deneyimlerini’ öğrenme fırsatı bulacak. Dünyaca ünlü yazarı ‘bir insan olarak’ tanımamızı sağlayacak.