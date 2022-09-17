Kılıçdaroğlu ‘borsa manipülasyonları’nı takipte: İzliyor ve notumu alıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘borsada dolandırılan küçük yatırımcı’ tweet’lerini alıntılayarak “Borsada yaptığınız manipülasyonları izliyorum ve notumu alıyorum” dedi.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu, 24 Ağustos’ta paylaştığı videoda iktidarın faiz politikasını eleştirerek “Borçlarınızı ‘varlık şirketleri’ne satıyorlar. Öyle ‘Varlık’ dendiğine de bakmayın. Kılıf o, kılıf. Bu şirketler tefecidir, mafyadır. Borçlarınızı ödemeyin” demişti.

Bu videoyu alıntılayan Kılıçdaroğlu, 28 Ağustos’taki mesajında şu ifadeleri kullanmıştı: “Milletin parasını çalan herkes, benim için aynıdır demiştim. Bizden yana, onlardan yana tefeci yok, hepsi millet düşmanı. Borsada soyulan küçük yatırımcı da telafi edilecek. Bu düzenden yararlanarak zenginleşen bana gelemez. Kimden yana olursa olsunlar, milletten yana değiller.”

Kılıçdaroğlu daha sonra “Borsada dolandırılan küçük yatırımcının uğradığı zararın telafisi meselesini açayım” diye yazarak bir dizi tweet atmıştı: “Muteber borsa sermayedarlarını hariç tutarak, beni asıl ilgilendiren meseleye geliyorum. Borsada küçük yatırımcı sadece SPK’nın yolsuzluk mekanizmasıyla soyulmadı.

İçeriden bilgi alarak, manipülasyonla küçük yatırımcıyı soyan çeteler var. Bunu hisse grafiklerinden de çok net izliyorum. Örneklerini TCMB faiz kararlarında ve sosyal medyada çıkartılan bazı dedikodular sürecinde de gördüm, notlarımı aldım.

SPK ve Borsa İstanbul bu konudaki şikayetleri görmezden geliyor. Nedenini biliyoruz… Buradan kimlerin nemalandığını da iktidar değişikliğinden sonra ortaya çıkaracağız. Dolayısıyla ekonomi derken, sadece ilk 100 günlük planlar vs. ile bu ülkenin toparlanmayacağını biliyorum. Bu urları, tefecileri, simsarları, çantacıları temizlemeden; yani devlete nefes aldırmadan, milletin de nefes alamayacağını biliyorum. Devletin nefes borularına yapışmış mikropların hepsini temizleyeceğim.

Dolandırılan küçük yatırımcıların zararlarının telafisi, bu mikropların ve beslediklerinin parası ile telafi edilecek. Konunun bu boyutunu da uzun zamandır takip ediyorum, kimse merak etmesin.”

‘Erdoğan şürekası, göreceğim sizi‘

CHP lideri bugünkü paylaşımında şunları yazdı: “Borsada yaptığınız manipülasyonları izliyorum ve notumu alıyorum. Küçük yatırımcının çaldığınız parasını size ödeteceğim. Vallahi de ödeyeceksiniz! Erdoğan şürekası, göreceğim sizi.”