9 Eylül’de İzmir’i büyüledi, sırada Cumhuriyet’in 100’üncü yıl kutlamaları var

İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında İzmir Körfezi üzerinde yaptığı gösterisi günlerce konuşulan Türkiye’nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener yeni maceralara hazırlanıyor.

Fotoğraflar: AA

Türkiye’nin ilk profesyonel akrobasi pilotu babası Ali İsmet Öztürk’ün izinden giderek havacılık serüvenine çocukluk yıllarında başlayan 31 yaşındaki Şener, ilk akrobasi uçuşunu 12 yaşındayken babasıyla birlikte gerçekleştirdi. Liseyi Saint-Michel Fransız Lisesi’nde üniversiteyi İstanbul Üniversitesi’nde okuyan Şener, üniversite ikinci sınıftayken Hususi Pilot Lisansı’nı (PPL) aldı.

Ardından Amerika’ya giderek akrobasi uçuş eğitimini tamamlayan Şener, ilk yalnız akrobasi uçuşunu 21 yaşındayken Pitts S-2B uçağıyla yaparken, seyirci önünde ilk uçuşunu ise 19 Eylül 2015’te Eskişehir’in Sivrihisar ilçesindeki Necati Artan Tesisleri’nde gerçekleştirdi.

İtalyan bir çikolata markasının Türkiye’deki başarılı iş kadınlarıyla çektiği reklam filminde oynayan Şener’in ABD’nin Colorado eyaletinin Denver şehrindeki ‘Wings Over the Rockies Air & Space Museum’da da akrobasi sırasında çekilmiş fotoğrafı yer alıyor.

30’un üzerinde gösteri

AA’nın aktardığına göre yurt içi ve dışında 30’un üzerinde gösteri sunan Şener’in en son 9 Eylül’de İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla İzmir Körfezi’nde gerçekleştirdiği uçuşu büyük övgü almıştı.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında Avrupa’da birkaç ülkede yapacağı gösterilerini planlayan Şener, Türkiye’nin ve Türk kadınının havacılıktaki adını sınır ötesinde duyurmayı hedeflediğini söylüyor: “Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olan 2023’te bayrağımızı yurt dışında dalgalandıracağız. Türk kadın pilot olarak bu özel yılda ülkem adına gösteriler yapmak gurur verici olacak. Buna layık olmak için çok çalışacağım.”

Şener, bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilecek Sivrihisar Hava Gösterileri’nde havacılık tutkunlarıyla buluşmak için sabırsızlandığını aktararak hafta sonu düzenlenecek gösteriye herkesi davet etti.

‘Oğlumun da kızımın da pilot olmasını isterim’

İki yaşındaki oğlu Pars ve yedi aylık kızı Maysa’nın da pilot olmasını istediğini belirten Şener şöyle konuştu: “Pars çok meraklı. Uçak görünce hemen bir şeyler yapmaya başlıyor. Şu an çok ilgisi var. Teknik kısmına da çok ilgisi var. İleride yaşayıp göreceğiz. Her zaman imkanlarım doğrultusunda onun yanında olacağım. Oğlumun da kızımın da pilot olmasını isterim ancak onlar ne isterse ben de onlara destek olurum.”

Şener, 6-8 Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek İstanbul Air Show’da da gösteri yapacak.