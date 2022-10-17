Akşam Postası / 17 Ekim 2022

‘Seçim’ bütçesinde ne var ne yok?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’ni sundu. 2023’te bütçe büyüklüğü 4 trilyon 469 milyar lira olarak öngörülürken, 659 milyar liralık bütçe açığı bekleniyor.

Beş ilin anketi: Son seçimden bu yana AKP ‘kan kaybetti’, CHP ve İYİ Parti yükseldi

ORC Araştırma’nın verilerine göre Afyonkarahisar, Konya, Denizli, Muğla ve Antalya’da AKP’nin oyları 2018 milletvekili seçimlerinden bu yana ciddi miktarda azalırken CHP ve İYİ Parti’nin oyları arttı.

BİSAM’a göre açlık sınırı 7 bin 300 TL’ye çıktı

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) araştırmasına göre açlık sınırı 7 bin 300 liraya, yoksulluk sınırıysa 25 bin 252 liraya çıktı.

İletişim Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi’ne de karıştı, gazeteciyi listeden çıkardı

Bugün, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçilen Muhterem İnce’nin yemin töreni düzenlenecek. AYM, töreni izlemesi için bazı gazetecileri davet etti. İletişim Başkanlığı’nınsa listeye müdahale ettiği bildirildi.

Cezaevindeki HDP’li Leyla Güven’e 11 yıl yedi ay 15 gün hapis cezası

Eski HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven, farklı tarihlerde katıldığı eylem ve etkinliklerdeki konuşmalarında PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle 11 yıl yedi ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Soylu’nun yardımcısının yemin töreni: AYM başkanından ‘yargı bağımsızlığı’ vurgusu

Anayasaya Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yardımcısı Muhterem İnce’nin AYM’ye seçilmesinin üzerine düzenlenen yemin töreninde konuştu. Arslan, yargı bağımsızlığının ve kuvvetler ayrılığının önemini vurguladı.

Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman’dan öğrencilerine: Doğru bildiğinizi savunmaktan asla vazgeçmeyin

Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alan şehir plancısı ve akademisyen Tayfun Kahraman, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden yeni dönemde bir arada olamayacağı öğrencilerine “Soru sormaktan ve doğru bildiğinizi savunmaktan asla vazgeçmeyin” diyerek seslendi.

Dönmez, Bartın’daki son durumu paylaştı: Yangın büyük oranda kontrol altında

Bartın’da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde 14 Ekim’de grizu patlaması meydana geldi. Patlamada en az 41 işçi hayatını kaybetti. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, son durumu gazetecilerle paylaştı.

İki hissede açığa satışta ‘yukarı adım’ kuralı kaldırıldı

Borsa İstanbul, İŞGYO ve TSKB hisselerindeki açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının sonlandırılmasına karar verdi.

Türkiye’de Rus sermayeli şirket kuruluşu dörde katlandı

Ukrayna savaşı sonrası Rus şirketlerin Türkiye’ye ilgisi her geçen gün artıyor. Yılbaşından bu yana Rus sermayeli şirket açılışları adeta patlarken, özellikle nisan itibariyle şirket kuruluşlarının hızlandığı görülüyor.

Paris’te 140 bin kişi hayat pahalılığını protesto etti: En önde Nobel ödüllü Ernaux

Fransa’nın başkenti Paris’te, artan enflasyon ve hayat pahalılığına karşın on binler sokağa çıktı. 140 bin kişinin katıldığı eylemde en önde Nobel Edebiyat Ödülü kazananı Annie Ernaux yer aldı.

Milli okçu Mete Gazoz, Meksika’daki Dünya Kupası Finalinde üçüncü oldu

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Meksika’daki 2022 Dünya Kupası Finali’ni bronz madalya ile tamamladı.

Kiev’de iki ayrı patlama

Rus güçlerinin sabah erken saatlerde Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde iki ayrı patlama meydana geldiği bildirildi.

Karadağ ve Kuzey Makedonya Eurovision’dan çekildi: Maliyet çok yükseldi

Karadağ ve Kuzey Makedonya, yarışmaya katılmanın maliyeti çok arttığı için önümüzdeki yılki Eurovision Şarkı Yarışması’na gitmeyeceğini açıkladı.