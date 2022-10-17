‘Seçim’ bütçesinde ne var ne yok?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’ni sundu. 2023’te bütçe büyüklüğü 4 trilyon 469 milyar lira olarak öngörülürken, 659 milyar liralık bütçe açığı bekleniyor.

Bütçe açığının GSYH’ya oranıysa yüzde 3,5 olarak hesaplandı.

Enerji programına ayrılan bütçe yüzde 154 artarken, doğalgaz ve elektrik sübvansiyonlarının bütçeye yükü 600 milyar TL olacak.

Sosyal yardım harcamaları 148 milyar 962 milyon liradan, 258 milyar 437 milyon liraya çıkacak.

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2023’te faiz gideri 565 milyar lira olarak öngörülürken, reel sektöre 145 milyar liralık destek planlanıyor.

2023’te bütçenin en büyük kalemini 1 trilyon 682 milyar lirayla cari transferler oluştururken, bunu 1 trilyon 102 milyar lireyla personel ve SGK’ye devlet primi giderleri, 565 milyar lirayla faiz giderleri takip etti.

Mal ve hizmet alım gideri 318,7 milyar lira, sermaye gideri 315,8 milyar lira, sermaye transferi içinse 37,3 milyar lira ayrıldı.

2022 büyüme tahmini yüzde 5 olarak belirlenirken, 2023 büyüme hedefi yüzde 5 olarak yer aldı.

Son açıklanan veriyle yüzde 10’un altına inen işsizlik 2022 için yüzde 10,8 olarak tahmin edildi, 2023’teyse yüzde 10,4 oranında işsizlik bekleniyor.

Bu yıl 255 milyar dolara çıkması beklenen ihracat, 2023 için 265 milyar lira olarak öngörülürken, ithalat 2022 için 360 milyar dolar bekleniyor. Önümüzdeki yıl ithalatın bu yıla göre 10 milyar dolar azalarak 350 milyar dolara ineceği hesaplanıyor.

2022’de ek bütçe dahil 389 milyar lira olarak öngörülen eğitim harcamaları 2023’te 649 milyar 833 milyon liraya yükselecek. Sağlık harcamaları 463 milyar 931 milyon liradan, 696 milyar 810 milyon liraya, sosyal yardım harcamaları 148 milyar 962 milyon liradan, 258 milyar 437 milyon liraya çıkacak.

Son bütçe

2023 bütçe teklifi, yasama döneminin son bütçesi olacak. İki ay boyunca komisyonlarda ve Genel Kurul’da bütçe takvimi işleyecek.

Bakanların ve kamu kurumlarının yöneticilerinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yaptığı geçmiş görüşmeler sık sık tartışmalara sahne oluyordu. Komisyon görüşmeleri sonrası Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerde ise parti genel başkanlarının konuşmaları dikkatle izleniyordu.