Paris’te 140 bin kişi hayat pahalılığını protesto etti: En önde Nobel’i kazanan Annie Ernaux

Fransa’nın başkenti Paris’te, artan enflasyon ve hayat pahalılığına karşın on binler sokağa çıktı. 140 bin kişinin katıldığı eylemde en önde Nobel Edebiyat Ödülü kazananı Annie Ernaux yer aldı.

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Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) lideri Jean-Luc Melenchon’un çağrısıyla dün düzenlenen protestoya, Yeşiller ve sol kesimleri temsil eden Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği (Nupes) de destek verdi.

Eyleme Lille, Marsilya, Rouen gibi farklı kentlerden gelen eylemciler de katılırken, en önde Melenchon’un yanında Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Annie Ernaux da yer aldı.

Göstericiler, maaşların artması, enerji, temel mallar, vergilendirme artışlarının durdurulması ve yükselen enflasyonun etkisini azaltacak diğer adımların atılmasını istiyor.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının başlıca vaatlerinden tartışmalı emeklilik reformundan da vazgeçilmesi talep ediliyor.

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle fiyatları artan enerji ve gıda, Fransa’da enflasyonu 31 yılın en yüksek seviyesine çıkardı, Eylül’de ayında yıllık enflasyon 5.6 olarak açıklandı.