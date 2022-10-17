KYK faizlerinin silinmesini de içeren torba yasa teklifi komisyondan geçti

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

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Teklifle öğrenim kredisi alanlar borçlarını, aldıkları miktar kadar mezuniyetten iki yıl sonra ödemeye başlayacak.

Altıncı sınıf tıp ile beşinci sınıf diş hekimliği fakülteleri öğrencileri, uygulama çalışmaları karşılığında, 12 ayı geçmemek üzere net asgari ücret tutarında aylık ücret alacak.

Kur Korumalı Mevduat uygulamasının süresi 31 Aralık 2023’e kadar uzatılacak.

Karşılıksız çıkan çeki protesto edilmiş, senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin, borçlarının ödenmesi geciken kısmını 1 Haziran 2023’e kadar ödemesi veya yeniden yapılandırması halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na taşınmazlarının elektronik ortamda satışı da dahil olmak üzere her türlü satışı ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin düzenleme yetkisi verilecek.

Yurt dışında oynatılan her türlü eşya piyangosu, şans oyunu, müşterek bahis ve benzeri oyunlara internet veya diğer yollarla Türkiye’den oynanmasına imkan sağlayanlara dört yıldan altı yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Turizm payı oranları azaltılacak, deniz turizmi araçlarından pay alınması uygulamasına gelecek yıldan itibaren son verilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), şirketlerce kuruluş izni için aranan veya şirket ortaklarınca kurucularda aranan şartların kaybedilmesi durumunda şirketlerin faaliyet iznini kaldırabilecek ve tasfiyesine karar verebilecek.

Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 11 Mart 2020 tarihinden itibaren verilen ancak ilgilisine tebliğ edilmemiş idari para cezaları tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilen cezaların tahsilinden vazgeçilecek.

Bakiye takip tutarı 2 bin lira ve altına düşen icra takibindeki alacaklar tasfiye edilecek.

İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023 tarihine kadar ilave olarak yapılan aylık 1000 lirayı aşmayan ödemeler, prime esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacak.

Zorunlu emeklilik yaşından önce görev süresi dolan Anayasa Mahkemesi başkanı ile Yargıtay, Danıştay, Sayıştay başkan ve üyeleri arasından Anayasa Mahkemesi üyesi seçilenler herhangi bir işleme gerek olmaksızın ve boş kadro şartı aranmaksızın, kalan görev sürelerini tamamlamak üzere geldikleri üyelik görevine geri dönecek.