Soylu’nun yardımcısının yemin töreni: AYM başkanından ‘yargı bağımsızlığı’ vurgusu

Anayasaya Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yardımcısı Muhterem İnce’nin AYM’ye seçilmesinin üzerine düzenlenen yemin töreninde konuştu. Arslan, yargı bağımsızlığının ve kuvvetler ayrılığının önemini vurguladı.

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Muhterem İnce, 5 Ekim’de Meclis’te düzenlenen gizli oylama sonucunda AYM üyeliğine seçilmişti. İnce, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yardımcısıyken Haziran 2022’de Meclis’teki oylamayla Sayıştay’a atanmıştı. İnce’nin AYM’ye girmesi, HDP’nin kapatma davasına etkisi olabileceği belirtilmişti.

İnce’nin, bugün yemin töreni düzenlendi.

Törende, Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan da konuştu. Arslan, ‘kuvvetler ayrılığı’ ve ‘yargı bağımsızlığı’ gibi şeylerin önemine değinmesi dikkat çekti.

Arslan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

* Bireysel ve toplumsal hayatın en temel erdemini adalet. Devletlerin varlığı ve devamı da adalete bağlı.

* Anayasa Mahkemesi üyelerinin görevlerine başlarken görevlerini her türlü etki ve kaygıdan uzak şekilde yerine getireceğine dair yemin ediyorlar. Anayasal adaleti sağlamanın ön şartı yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığıdır.

* Yargı bağımsızlığı hakimlere tanınan bir ayrıcalık değil. Anayasayla sağlanan bu teminatın amacı, adaletin dolaylı/dolaysız her türlü etki, baskı, yönlendirme ve kuşkudan uzak şekilde dağıtılacağı yolundaki güven ve inancı yerleştirmektir.

* Gerçekten de yargıya yönelik güven ve inancın sarsılması, bir demokratik hukuk devletinin başına gelebilecek en büyük felaketlerden biridir. Bu nedenle hukukun üstünlüğü anlayışı, yargının bağımsızlığına halel getirecek, tarafsızlığı konusunda toplumu şüpheye düşürecek her türlü tavır ve davranıştan kaçınmayı gerektirmektedir.

* Diğer yandan yargı bağımsızlığı, anayasal kimliği oluşturan ilkelerin başında gelen kuvvetler ayrılığının da bir gereğidir. Yargının ve yargıcın bağımsız olmadığı yerde kuvvetler ayrılığından, kuvvetler ayrılığının olmadığı yerde de temel hak ve özgürlükleri koruyan bir anayasanın varlığından söz etmek oldukça zordur.