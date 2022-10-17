İletişim Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi’ne de karıştı, gazeteciyi listeden çıkardı

Bugün, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçilen Muhterem İnce’nin yemin töreni düzenlenecek. AYM, töreni izlemesi için bazı gazetecileri davet etti. İletişim Başkanlığı’nınsa listeye müdahale ettiği bildirildi.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

Yargı muhabiri Alican Uludağ, Twitter’daki açıklamasında AYM’nin kendisini yemin törenini izlemek üzere davet ettiğini ama İletişim Başkanlığı’nın müdahalesinden sonra isminin davet listesinden çıkarıldığını ve kendisine ambargo uygulandığını söyledi.

Uludağ, “Sansür yasası yürürlüğe girmeden sansür ve yasak başladı” derken kendisine ambargo koyulmasının nedeni olarak sansür yasasına ses çıkarmasını ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a Bartın maden patlamasındaki ihmalleri sormasını gösterdi.

Geçen ay basın kartının da İletişim Başkanlığı’nca iptal edildiğini belirten Uludağ, AYM’nin bu müdahaleye ses çıkarmadığını da ekledi.

Muhterem İnce, 5 Ekim’de Meclis’te düzenlenen gizli oylama sonucunda AYM üyeliğine seçilmişti. İnce, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yardımcısıyken Haziran 2022’de Meclis’teki oylamayla Sayıştay’a atanmıştı. İnce’nin AYM’ye girmesi, HDP’nin kapatma davasına etkisi olabileceği belirtilmişti.