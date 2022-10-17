Cezaevindeki HDP’li Leyla Güven’e 11 yıl yedi ay 15 gün hapis cezası

Eski HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven, farklı tarihlerde katıldığı eylem ve etkinliklerdeki konuşmalarında PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle 11 yıl yedi ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Güven, başka bir suçtan tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndan ses ve görüntü bilişim sistemiyle katıldı.

Mahkeme, Güven’in 2015-2019 arasında altı eylem ve etkinlikteki konuşmalarında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 11 yıl yedi ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Güven, Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce yargılandığı başka davada da ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar, Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’nce onanmıştı.

TBMM Genel Kurulu’nda 4 Haziran 2020’de HDP’li Güven hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuş, Genel Kurul’da okunan tezkerelerin ardından Güven’in milletvekilliği düşürülmüştü.

HDP’li Güven, 21 Aralık 2020’de Diyarbakır’da yargılandığı terör davasında da ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve iki kez ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edilmiş, gözaltına alınarak tutuklanmıştı.