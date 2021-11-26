HDP’li Leyla Güven’e beş yıl hapis

Eski HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan beş yıl hapisle cezalandırıldı.

Güven, 21 Aralık’ta tutuksuz yargılandığı davada ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve iki kez ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından 22 yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

AA’nın aktardığına göre Güven’in Hakkari’de 13 Şubat 2020’de katıldığı bir programdaki konuşmasında, ‘PKK propagandası’ yaptığı iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Güven beraatini talep etti.

Avukatının savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, Güven’in hapsine karar verdi.