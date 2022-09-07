HDP’li Leyla Güven’e ‘propaganda’ gerekçesiyle 43 yıl hapis cezası talebi

Eski HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven hakkında sosyal medya paylaşımları ve dört ayrı konuşmasında ‘örgüt propagandası yaptığı’ iddiasıyla 43 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Güven hakkında ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla açılan davanın duruşması Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Güven, duruşmaya tutuklu bulunduğu Elazığ Kadın Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, avukatı Serdar Çelebi duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, mütalaasını mahkemeye sunan iddia makamı, milletvekilliği düşürülmeden önce Güven’in 14 Temmuz 2019’da ‘HDP Amed İl Örgütü’ adlı Twitter hesabında ‘örgüt propagandası‘ yaptığı savunuldu.

İddia makamı Güven’in toplamda 43 yıl 1 ay 15 güne varan hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.