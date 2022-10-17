İki hissede açığa satışta ‘yukarı adım’ kuralı kaldırıldı

Borsa İstanbul, İŞGYO ve TSKB hisselerindeki açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının sonlandırılmasına karar verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ‘yatırım’ tavsiyesinde bulunduğu borsada yaşanan türbülans sonrasında Borsa İstanbul yönetimi 14 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında BIST 50 endeksinde açığa satışa yukarı adım kuralını uygulamıştı. 5 Ekim’de bu kurala son verirken, iki hissede ikinci bir duyuruya kadar kuralın devam edilmesine karar verilmişti.

Borsa İstanbul’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGYO) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) paylarında gerçekleştirilecek açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulamasının 17 Ekim tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.

Açığa satış (short selling), bir yatırımcının işlem esnasında sahip olmadığı bir varlığı, bu varlığın değerinde düşüş beklentisiyle satmasına deniyor. Söz konusu varlık vadesi gelince teslim ediliyor, varlığın iki işlem arasındaki değer farkıyla kar veya zarar ediliyor.

Yukarı adım kuralıysa, açığa satışta uygulanan kurallardan biri. Bunda hissenin son fiyatı bir önceki fiyattan daha yüksekse, açığa satış son fiyat seviyesinden yapılabilir. Yukarı adım kuralı, açığa satış nedeniyle hisse senetlerindeki düşüşleri azaltan bir önlem olarak kullanılıyor.

Nebati borsayı önermişti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 23 Ağustos’ta “Döviz kuru ve diğer emtialarda dengeli bir seyir var. Getirisi enflasyonun altında. Vatandaşlara şu an en çok getiriyi getiren Borsa İstanbul. Vatandaşlarımızın nereye kanalize olacağı çok açık” diyerek vatandaşlara borsa yatırımı önermişti.

Nebati bu tavsiyesini farklı açıklamalarla da sürdürmüştü.

Ama Nebati’nin son yatırım tavsiyesinden bir gün sonra Borsa İstanbul’da işler tersine dönmüş, bankacılık endeksi, 12 Eylül’den bu yana yüksek kayıplar yaşamıştı. Borsanın değer kaybetmesiyle Nebati’nin sessizliğe bürünmesi bir oldu.

Son süreçte Nebati’nin tavsiyesine uyup bankaya yatırım yapanların kayıpları yüzde 70’lere kadar vardı.