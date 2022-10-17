Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman’dan öğrencilerine: Doğru bildiğinizi savunmaktan asla vazgeçmeyin

Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alan şehir plancısı ve akademisyen Tayfun Kahraman, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden yeni dönemde bir arada olamayacağı öğrencilerine “Soru sormaktan ve doğru bildiğinizi savunmaktan asla vazgeçmeyin” diyerek seslendi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde ‘Şehircilik Hukuku’ dersleri veren Dr. Öğretim Üyesi Tayfun Kahraman, bu yıl tutuklu bulunması nedeniyle yeni eğitim-öğretim yılında derslere giremeyecek.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla öğrencilerine seslenen Kahraman, bu hukuksuzluğun sona ereceğini ve yine birlikte ders yapmaya devam edeceklerini aktardı.

Notlarını hazırladığını ve yerine dersleri yürütecek olan Teoman Tekkökoğlu’na ilettiğini belirten Kahraman’ın açıklamasından satırbaşları şu şekilde:

“Teoman hoca eminim dersi sizin de katkılarınızla verimli ve keyifli hale getirecektir. Eğer bu süreçte kafanıza takılanlar ya da tartışmak istediğiniz konular olursa bana Teoman hocanız aracılığıyla yazılı olarak iletebilirsiniz. Buradan sizlerle mektuplaşarak dahi olsa tartışmak benim için oldukça sevindirici olacaktır. Diğer seçmeli dersler ve planlama atölyelerine ise katılmam mümkün olmadığından onlar için bir süreliğine sizlerden affımı istiyorum.

Bölümümüzün destek ve dayanışmalarını hiç eksik etmeyen öğretim elemanlarının gayretleriyle yeni dönem sizlere engin bir dünyanın kapılarını aralayacaktır. Bu süreçte onların sizin önünüze açacakları sorular ve gösterecekleri yöntemlerle ulaşacağınız cevapların gözlerinizde yakacağı ışığı şimdiden görüyorum. Umarım hepiniz için güzel ve heyecan dolu bir dönem olur.

MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün büyük, sevecen ve neşeli bir aile olduğunu unutmayın. Bu büyük aileye yeni katılan ve benim henüz tanışmadığım tüm arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Bu karanlık elbette son bulacak ve iyiler olarak sonunda biz kazanacağız. Hepinize iyi ve başarılı bir dönem diliyorum. Soru sormaktan ve doğru bildiğinizi savunmaktan asla vazgeçmeyin.”