Dönmez, Bartın’daki son durumu paylaştı: Yangın büyük oranda kontrol altında

Bartın’da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde 14 Ekim’de grizu patlaması meydana geldi. Patlamada en az 41 işçi hayatını kaybetti. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, son durumu gazetecilerle paylaştı.

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Bartın’ın Amasra ilçesinde bulunan yeraltı madeninde 41 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan grizu patlamasından sonra çıkan yangın gücünü kaybederken, söndürme çalışmaları bugün de devam etti. Yaralıların tedavisi de devam ediyor.

Dönmez’in açıklamalarından satır başları şöyle:

* 18 saat içinde arama kurtarma faaliyetlerini sonuçlandırdık ama maalesef 41 kardeşimizi şehit vermiş olduk. Bartın Devlet Hastanesi’nde bir yaralımız var, durumu iyiye gidiyor. İstanbul’daki hastalarımızın durumu da sayın sağlık bakanı tarafından paylaşıldı.

* Olayın nedeninin grizu patlaması olduğunu söylemiştik. Bugün itibariyle de uzman arkadaşlarla yaptığımız değerlendirmenin hala devam ettiğini gözlemliyoruz

* Yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Havayla teması kesmek için iki baraj kapısı teşkil edildi. Yangının şiddeti azalıyor. Madende üretim faaliyeti tamamen durdu.

* İlk etapta valilik şehit ailelerine yardımlara başladı. Bugün de TTK ilk ödemelere başlayacak. Artık şehit ailelerimiz bize emanettir. Her türlü ihtiyacı devletimiz ve ilgili kurumumuz tarafından da karşılanacaktır.

* Hukuken müessesemiz bir olay yeri haline dönüşmüştür. Giriş çıkışlar da savcılık bilgisi ve izni dahilinde yapılmaktadır.

* Zaman zaman başka olaylarda da olduğu gibi güvenilir, doğru bilgiye dayalı olmayan değerlendirmeler görüyoruz. Bunlar sürece de olumsuz yansımakta ve zarar vermektedir. Bu tip değerlendirme ve yorumlardan kaçınılması gerektiğini ifade etmek isterim.

* Bu arada tabii yöre halkımıza, milletimize özellikle de teşekkür etmek istiyorum. Bu zor anlarımızda bize dualarıyla destek oldular. Bizi yalnız bırakmadılar, teşekkür ediyoruz.

* Kamuoyunun bilgisine sunulması gereken bilgi ve değerlendirmelerin TTK web sitesi ve bakanlık tarafından sağlanacak. Bu kapsamda yarın TBMM Genel Kurulunda bilgilendirme yapılacak.