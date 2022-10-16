Babacan: Denetleme mekanizmaları olmayınca kazaların tekrarı önlenemiyor

Bartın Amasra’daki maden faciası bölgesine giden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, denetlemenin eksikliğine dikkat çekti.

Fotoğraf: ANKA

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde 14 Ekim’de grizu patlaması meydana gelmiş ve Patlamada 41 işçi hayatını kaybetmişti. Babacan Amasra’ya gitti. ANKA’nın haberine göre burada konuşan Babacan, “Meclis’te artık bu konuyla ilgili mutlaka bir araştırma ve soruşturma komisyonları sürecinin başlatılması gerekiyor ki bağımsız bir şekilde konunun üzerine gidilsin” dedi.

Bu tür acıların tekrar yaşanmaması için ne yapılması gerektiğine iyi çalışılması gerektiğini belirten Babacan, “Tedbirde nerede hata edildi? Tedbirlerde eksiklikler nerelerdeydi? İş güvenliği konusunda nerelerde ihmal var, bunların hepsinin üzerine tek tek gidilmesi lazım” diyerek, bağımsız bir denetimin gerekli olduğunu vurguladı.

Güçler ayrımı eksikliğine dikkat çekti

Güçler ayrımı mekanizmasının olmaması nedeniyle bu tür faciaların anlaşılamadığını belirten Babacan, sözlerine şöyle devam etti: “Denge ve denetleme mekanizmaları olmayınca, bağımsız denetim yapılmayınca maalesef bu olan kazaların sebepleri yeterince anlaşılamıyor. Hem de tekrarının önlenmesiyle ilgili ciddi ve sağlam bir duruş ortaya konmuyor. Güçler ayrımının olduğu, demokrasinin iyi işlediği ülkelerde de maden ocakları var. Hangi ülkede demokrasi iyi işliyorsa bakıyorsunuz o ülkelerde bu tür kazalar çok daha az oluyor, can kayıpları çok daha az oluyor. Çünkü, denetim mekanizmaları çalışıyor. İşi yapan, yaptıran aynı zamanda denetliyorsa oradan maalesef ki hatalar bulunamıyor, eksiklikler tespit edilemiyor. Tekrar tekrar aynı kazaları yaşıyoruz, tekrar tekrar aynı can kayıplarını yaşıyoruz.”