Ankara’da özel halk otobüslerinden kontak kapatma kararı

Ankara’da özel halk otobüsleri artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle kontak kapatma kararı aldı.

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Ankara’nın dış ilçelerine yolcu taşıyan 850’ye yakın halk otobüsü bugünden itibaren artan maliyetler nedeniyle kontak kapattı. Şoförler Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü (EGO) otobüslerinin sübvanse edildiği gibi özel halk otobüslerinin de sübvanse edilmesini istiyor. Her üç ayda aldıkları gelir desteklerinin ‘eridiklerini’ söyleyen halk otobüsü esnafı Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni (ABB) olağanüstü toplantıya çağırdı.

ABB’nin açıklamasındaysa verilen destekler hatırlatılarak özel halk otobüsü esnafına sitem edildi. Kontak kapatma kararına ek olarak EGO seferleri düzenleneceği yazıldı.

ABB’nin açıklamasında şunlar kaydedildi: “Zorlu ekonomik koşullarda maliyetin çok altında ulaşım sağlayarak hemşerilerimizin bütçelerine katkı sağlamak amacıyla Ankara’da toplu ulaşımda kişi başı yolcu maliyeti 18 TL iken bilet ücreti 6,5 TL olarak uygulanmaktadır. ABB bütçesinden EGO Genel Müdürlüğü’ne 2021 yılında 835 milyon TL, 2022 yılında 1 milyar 611 milyon TL yardım yapılmıştır. Bu yardımlara rağmen EGO Genel Müdürlüğü, sürekli artan maliyetler yüzünden 2021 yılında 361 milyon TL, 2022 yılının ilk 9 ayında 595 milyon TL zarar etmiştir.”

Daha sonra büyük harflerle, altı çizilip siyahlaştırılarak özel halk otobüsü esnafına ‘yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen’ pandemi döneminden bugüne kadar 130 milyon TL destek ödendiği yazıldı.

Ek EGO seferleri

Açıklamada şöyle devam edildi: “Kanunen belirlenen ücretsiz taşıma karşılığında Büyükşehir Belediyesi, yine zorunlu olmamasına rağmen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan sekiz kat daha fazla destekte bulunmuştur. Ara vermeksizin artan mazot, doğal gaz ve diğer maliyetler nedeniyle ÖHO’lar, bu akşamdan itibaren kontak kapatma kararı almıştır.”

Belediyenin bu karara karşı Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü’ne bağlı otobüslerle sefer düzenleyeceği yazılarak özel halk otobüsü esnafına şöyle sitem edildi: “Bugün geldiğimiz noktada, ÖTA’ların (özel toplu taşıma aracı) ve ÖHO’ların sözleşmeye aykırı olarak hizmet vermemeleri nedeniyle sözleşme hükümleri uygulanacaktır.”

‘Günlük 1300 lira zarar’

Özel halk otobüslerinin sorunlarıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle görüşen Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Birliği Başkanı Kurtuluş Kara, görüşmenin ardından AA’ya konuştu.

Yaklaşık dört ay önce zam talep ettiklerini ancak belediye meclisinden gelir desteği kararı çıktığını ve söz konusu desteğin bu süre içerisinde ‘eridiğini’ söyleyen Kara, bugün de EGO Genel Müdürlüğü’nde yaklaşık bir saat süren toplantıda görüştüklerini ancak herhangi bir çözüm alamadıklarını söyledi.

Kara, görüştükleri yetkililerin Ankara halkının mağdur olmaması için araçların çekilmesine itiraz ettiklerini, ancak dış ilçelere gidişte araçların 70 litre mazot yakarken, 30 litreye denk gelecek bir miktarı kazandıklarını belirterek, şehir içindeki araçların ise günlük 3 bin 500 lira civarında para kazandığını ancak giderlerinin 4 bin 800 lira olduğunu ifade etti.

Kara, şunları kaydetti: “Ankara Büyükşehir Belediye başkanımızdan isteğimiz, bizim acilen ya sübvanse edilmemiz ya da araçlarımızın kiralanması. Biz bu talepte bulundukça ne Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan bize gelen somut bir dönüş var ne de dört tane grup başkan vekilliğinden… Ama herkes, bizim esnafımız üzerinden siyaset yapıyor. Kimse siyaset yapmasın. Acilen Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Çünkü bu kamu hizmetini biz yapıyoruz. Ankara’da 850’ye yakın halk otobüsü saat 17.00’den sonra hizmet veremeyecek durumda.”

‘Bizler dilenci durumuna geldik’

Kontak kapatma eyleminin ilçe otogarında yapılacağını ve yol kapatma gibi bir düşüncelerinin olmadığını ifade eden Kara, şunları dedi: “Yani bizler artık dilenci durumuna geldik. Her üç ayda bir gelir desteği adı altında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin önünde toplanıyoruz. Üç aylık bir gelir desteği daha veriliyor. Daha çıkmadan mazota zam geliyor, yine bitti.”

Kara, şöyle devam etti: “Biz zam istemiyoruz, zam da bizi kurtarmaz. EGO otobüslerimiz nasıl sübvanse ediliyorsa, halk otobüsleri de sübvanse edilsin. Bizim istediğimiz bu. Ankara halkımız bizi yanlış anlamasın. Ankara halkımızın da esnaflarımıza destek vermesini istiyoruz. Sosyal medyadan bazı arkadaşlar yazıyor, sahte hesaplardan, ‘EGO otobüsleri çalışsın.’ Buyurun şu görmüş olduğunuz araç 16 litre yakıyor. Beypazarı’ndan Ankara’ya, Polatlı’dan Ankara’ya. Körüklü EGO otobüsü gittiği zaman 50 litre yakıyor. Üç şoförle çalışıyor. Yani 16 litre yakan araç zarar ediyor. 50 litre yakan EGO otobüsü zarar etmeyecek mi? Yani Ankaralı halkımızın mağdur olmaması için Ankara Büyükşehir Belediye başkanımız Mansur Bey’den bir an evvel bu işin çözülmesini rica ediyoruz.”

Günlük 400 bin-450 bin yolcu taşınıyor

Özel halk otobüsleri ile taşınan yolcu sayısının ortalama şehir içerisinde araç başına 800 ile bin, ilçelerde ise 50 ile 60 yolcu arasında değiştiğini belirten Kara, Ankara’da yaklaşık şehir içinde 25, toplamda 70 hatları olduğunu söyledi.

Kara, 70 hatta, günlük 850 aracın taşıdığı yolcu sayısının 400 bin ile 450 bin arası değiştiğini ifade etti.