Akşam Postası / 16 Temmuz 2022

TTB: Gerçek Covid-19 vakaları, resmi sayıların çok üstünde

Türk Tabipleri Birliği (TTB), günlük Covid-19 tanısı alanların gerçek sayısının Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığının iki katı yani haftalık 117 bin 867, günlük 16 bin 838 olduğunu açıkladı. TTB, hastalığın vakaların yoğun olduğu İstanbul’dan tüm Türkiye’ye dağıldığını belirterek “Bakanlığı salgın yönetimine davet ediyoruz” dedi.

Hükümet, KYK borçlarıyla ilgili iki formül geliştirdi: Anaparadan taviz yok

Bir hafta önce, yüksek Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) faizleri sosyal medyada paylaşıldı ve borçlar gündem oldu. Hükümet, konuyla ilgili çalışmaların tamamlandığını ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 18 Temmuz’daki kabine toplantısından sonra açıklama yapacağını belirtti. İddiaya göre, masada iki formül var.

AYM’den Figen Yüksekdağ için hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekili seçildikten sonra yargılanmasına devam edilen ve bu davadan dolayı dokunulmazlığı kaldırılıp vekilliği düşürülen eski HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ hakkında hak ihlali kararı verdi.

The Times: Britanya başbakan adayı sığınmacıları Türkiye’ye göndermek istiyor

Britanya Başbakanı ve Muhafazakar Parti Genel Başkanı Boris Johnson’ın istifa etmesinden sonra adaylığını açıklayan Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın ülkedeki sığınmacıları Türkiye’ye göndermek istediği iddia edildi.

Biden: Kaşıkçı cinayetinden sorumlu olduğunu Prens Selman’a söyledim

ABD Başkanı Joe Biden’ın Ortadoğu ziyaretinin duraklarından biri Suudi Arabistan’dı. Arabistan Veliaht Prensi Selman’la görüşen Biden, “Selman’a, Kaşıkçı cinayetinden sorumlu olduğunu yüzüne karşı söyledim” dedi.

ABD ve Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu’na ‘ortak uçuş’ düzenleyecek

Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra Batı dünyasından dışlanan Rusya, ABD’yle Uluslararası Uzay İstasyonu’na ortak uçuşlar düzenleyecek. Belirtilene göre, birbirlerinin astronotlarını uzaya taşıyacaklar.

‘Narkolar narkosu’ Meksikalı uyuşturucu baronu yakalandı: FBI’ın en çok arananlar listesindeydi

ABD’li narkotik ajanı cinayeti nedeniyle hapis yattığı sırada serbest bırakılan ‘narkolar narkosu’ olarak bilinen Meksikalı uyuşturucu baronu Rafael Caro Quintero yakalandı.

Yeni araştırma cevap veriyor: Erkekler neden daha erken ölüyor?

Erkeklerin ortalama ömür beklentisinin kadınlardan beş yaş daha kısa olduğu uzun süredir biliniyordu. Bu durumun muhtemel nedeni bilimsel bir araştırmanın sağlam kanıtlarıyla ortaya çıktı.

Wordle kutu oyunu oldu

İnternet fenomeni kelime tahmin oyunu Wordle kutu oyunu olarak ekimde satışa çıkacak.

Online giysi alışverişinde satın alınan ürünlerin neredeyse yarısı iade ediliyor

İadeler yalnızca perakende sektörünü değil, iklim krizine bindirdiği yük sebebiyle çevrecileri de endişelendiriyor.

Teslimat için gittiği evlerde köpek videoları çeken kargocu büyük bir yardım seferberliğinin öncüsü oldu

Chris Coleman ABD’de Ohio eyaletinin Leavittsburg şehrinde yaşıyor, bir kargo şirketinde çalışıyor, bütün gün kamyonetle paket dağıtıyor. Bölgenin yerel gazetesinde dün yayınlanan haber, biraz şefkat ve iyiliğin binlerce hayatı nasıl değiştirdiğini anlatıyor.

Havalimanında çantasından kaçan kedi üç hafta sonra bulundu: Kuşun peşinden gitmiş

ABD’de havalimanında taşıma çantasından kaçıp kayıplara karışan kedi üç haftalık arama sonucu bulundu.

Ricky Martin’e yeğeninden ‘ensest’ suçlaması

Şarkıcı Ricky Martin yeğeni tarafından ensest ilişki ve aile içi şiddetle suçlandı. Avukatı suçlamaları yalanladı.