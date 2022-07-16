Wordle kutu oyunu oldu

İnternet fenomeni kelime tahmin oyunu Wordle kutu oyunu olarak ekimde satışa çıkacak.

Fotoğraflar: Hasbro

Oyunda beş harften oluşan kelimenin ne olduğunu bulmak için altı tahmin hakkı var.

Harfin doğru, yerinin yanlış olması durumunda sarı, hem yerinin hem harfin doğru olması durumunda yeşil renk beliriyor. Web sitesi üzerinden oynanabilen oyunda tüm oyunculara her gün aynı tek kelime soruluyor.

Kısa sürede dünya çapında popülerlik kazanmasının ardından New York Times şubatta oyunu satın almış ve kendi internet sitesine taşımıştı.

Oyunun popülerliği nedeniyle küfürlü, müzikli versiyonu gibi benzerleri türemişti.

Oyuncak üreticisi Hasbro ve New York Times’ın açıklamasına göre ekim ayında satışa çıkacak kutu oyunu Wordle: The Party Game! dijital versiyonundan ilham alıyor.

2-4 kişiyle oynanabilen oyunda belirlenen bir kişi tahmin edilecek ‘gizli sözcüğü’ yazıyor. Ardından tıpkı orijinal Wordle olduğu gibi oyuncular en az denemeyle (en fazla altı hakları var) kelimeyi tahmin etmeye çalışıyor.

Bu kez oyuncular birbiriyle yarışıyor. Ne kadar az denemede kelimeyi tahmin ederse o kadar az puan alıyor ve oyunun sonunda en az puan alan kazanıyor.

Silinebilir tahta ve kalemleri sayesinde kutu oyunu, orijinal Wordle’ın aksine günde bir kez değil, oyuncular istediği kadar oynanıyor.

Kutu oyununda klasik versiyonun yanı sıra hızlı, zaman kısıtlamalı ve takım halinde oynama seçenekleri var.