Son dönemin en popüler internet fenomenlerinden kelime tahmin oyunu Wordle’ın müziklisi çıktı: Heardle.

Fotoğraf: Heardle

Web sitesi üzerinden oynanabilen Wordle basit bir kelime tahmin oyunu. Beş harften oluşan kelimenin ne olduğunu bulmak için oyuncuların altı tahmin hakkı var. Dünya çapında popülerlik kazanmasının ardından New York Times geçen ay oyunu satın almış ve kendi internet sitesine taşımıştı.

Birçok dilde oynanabilen versiyonları da bulunan oyunun küfürlüsü de türemişti.

Şimdi de müziklisi var. Oyuncular Heardle’da müzik bilgilerini test edebiliyor. Oyun sorudaki şarkının küçük bir kısmıyla başlıyor. Oyuncunun her yanlış tahmininde ya da tahmin yapmadan hakkını kullandığında şarkıdan daha uzun bir kısım çalınıyor. Şarkıyı doğru tahmin etmek için oyuncunun altı hakkı var.

Tıpkı Wordle’da olduğu gibi Heardle’ın da Türkçe versiyonu çıkmış.