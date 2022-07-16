Gaziantep’te sokakta oynayan çocuk silahlı kavgada hayatını kaybetti

Gaziantep’te iki grup arasındaki silahlı kavga sırasında sokakta oynarken vücuduna mermi isabet eden çocuk hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

AA’nın aktardığına göre Şehitkamil ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi’nde, dün iki grup arasında bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Kavga sırasında sokakta oyun oynayan ve vücuduna mermi isabet eden sekiz yaşındaki Muhammed Hüseyin ağır yaralandı.

Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hüseyin, müdahaleye rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin beş şüpheliyi gözaltına aldı.