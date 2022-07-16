Ricky Martin’e yeğeninden ‘ensest’ suçlaması

Şarkıcı Ricky Martin yeğeni tarafından ensest ilişki ve aile içi şiddetle suçlandı. Avukatı suçlamaları yalanladı.

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Fox’un aktardığına göre 50 yaşındaki Martin hakkında Porto Riko’da yaşanan bir olay nedeniyle uzaklaştırma kararı çıkarılmış ancak suçlamayı yapan kişinin adı verilmemişti.

Fox’un İspanyol haber sitesi Marca’ya dayandırdığı haberde Martin’in kardeşi Eric Martin suçlamayı yapan kişinin 21 yaşındaki yeğeni Dennis Yadiel Sanchez olduğunu açıkladı.

Martin’in avukatı Marty Singer, suçlamaları yapan yeğenin akıl sağlığıyla ilgil sorunlar yaşadığını iddia ederek “Ricky Martin elbette yeğeniyle asla cinsel veya romantik bir ilişki yaşamamıştır, yaşamayacaktır. Bu yalnızca yanlış bir suçlama değil, aynı zamanda mide buladırıcı” ifadelerini kullandı.

Avukat Singer hakimin ‘gerçekleri‘ gördükten sonra davanın reddedileceğini beklediklerini belirtti.

Marca’nın aktardığına göre Martin’in üvey kız kardeşinin yeğeni Sanzhez’le iletişime geçmeye çalışmasının ardından 1 Temmuz’da Puerto Rico’da uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

Porto Riko’da ensest suçuyla ilgili yasalara göre Martin’in iddialar kanıtlanırsa 50 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi. 21 Temmuz’da görülecek duruşma için Martin’in Porto Rico’ya gidebileceği aktarıldı.