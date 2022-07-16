Havalimanında çantasından kaçan kedi üç hafta sonra bulundu: Kuşun peşinden gitmiş

ABD’de havalimanında taşıma çantasından kaçıp kayıplara karışan kedi üç haftalık arama sonucu bulundu.

Fotoğraf: Animal Rescue League of Boston

Boston Logan Uluslararası Havalimanı’nda 24 Haziran’da Lufthansa Havayolları’nın Almanya’dan gelen uçuşunda indirilen Rowdy isimli kedi taşıma çantasından kaçtı.

Havalimanının açıklamasına göre 20 gün boyunca alanda dolaşan kedi çalışanların kurduğu tuzağa düşerek yakalandı.

Açıklamada “Rowdy’yi bulma çabaları inşaat işçilerinden havayolu ekibine herkesin katıldığı ve olumlu bir sonuç elde etmeyi umduğu bir aramaya dönüştü. Yorgunluktan mı açlıktan mı bilinmez sonunda onu yakalamamıza izin verdi” ifadeleri kullanıldı.

Uçağın kargo bölümünden indirilen kedinin çantasının kapağı düşünce bi kuşun peşinden giderek gözden kaybolduğu belirtildi. Arama çalışmalarında, içine Rowdy’nin favori ödül mamaları ve ailesinin giysilerinin konduğu tuzaklar kullanıldı.

Boston’da bir hayvan kurtarma ekibi Rowdy’yi ailesine kavuşturmak üzere teslim aldı.