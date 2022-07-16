Bitcoin’deki düşüş yüzde 70’i aştı

Pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve yüksek enflasyon oranlarının etkisiyle piyasalardaki kayıplar gittikçe artıyor. En fazla oynaklıksa Bitcoin piyasasında yaşanıyor. Bitcoin’deki kayıplar 2021 kasımdan bu yana yüzde 70’i aştı.

Fotoğraf: AA

Dünya Gazetesi’nden Ufuk Korcan’ın haberine göre, en büyük kripto para birimi Bitcoin’deki kayıplar geçen kasımdan beri yüzde 70’i aşarken altcoinlerdeyse durum daha kötü. Yüzde 99 değer kaybı yaşayan altcoin bile var.

Düşüş devam edebilir

ABD’de enflasyon yıllık bazda yüzde 9,1 açıklandı. Bu, son 41 yılın zirvesi. ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz ve para politikası piyasalarda etkili olacak. FED, faiz artırırsa coin gibi riskli yatırım araçlarına yönelik ilgi azalabilir çünkü bu durumda coinlerdeki yukarı yönlü değişim sınırlı seviyede kalacak.

Faiz artırımlarının bittiği, ekonomik durgunluğu tersine çevirecek adımların konuşulmaya başladığını bir ortamdaysa riskli varlıklara ilgi yeniden artabilir.

Öte yandan, kripto paralarla ilgili yapılacak regülasyonlar da satış baskısı oluşturup kripto paralara yönelik ilgiyi azaltabilir. Örneğin, Avrupa Merkez Bankası, kripto paraların düzenleme içerisine alınması gerektiğini söylemişti. Britanya da benzer açıklamalarda bulunurken ABD ve Türkiye, düzenlemeler ile ilgili çalışıyor. Düzenlemelerin içeriğine göre kripto paraya ilgi değişebilir.