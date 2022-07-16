Biden: Kaşıkçı cinayetinden sorumlu olduğunu Prens Selman’a söyledim

ABD Başkanı Joe Biden’ın Ortadoğu ziyaretinin duraklarından biri Suudi Arabistan’dı. Arabistan Veliaht Prensi Selman’la görüşen Biden, “Selman’a, Kaşıkçı cinayetinden sorumlu olduğunu yüzüne karşı söyledim” dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden, öncesinde Prens Selman ve Suudi Arabistan’ı Kaşıkçı cinayetinden dolayı çok sert bir şekilde eleştirmişti. Hatta Biden, 2019 ABD başkanlık seçimlerinde, Kaşıkçı cinayeti ve insan hakları ihlalinden ötürü Suudi Arabistan’ı ‘parya’ haline getirme ve hesap sorma sözü vermişti. Sözlerini unuttuğu belirtilen Biden’ın Arabistan ziyareti bu nedenle eleştirilerin odağı oldu.

Biden, Prens Selman’la görüşmesinden sonra “Toplantımızda, Selman’ın yüzüne karşı Kaşıkçı cinayetindeki fikrimi açıkça dile getirdim. Selman’a, cinayetten kendisinin sorumlu olduğunu söyledim” dedi. Biden, Suudi Arabistan’la bir dizi antlaşmaya imza attıklarını da duyurdu.

Biden, insan hakları namına verdiği sözleri unuttuğu için eleştirilirken kendisi, Suudi Arabistan’la ilişkilerin geliştirilmesinin ABD’nin çıkarına olduğuna inandığı için ziyareti savunmuştu.

ABD istihbarat raporları da Kaşıkçı cinayetinde Selman’ın sorumluluğunun olduğunu doğruluyor. Selman’sa suçlamaları reddetti.