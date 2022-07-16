ABD ve Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu’na ‘ortak uçuş’ düzenleyecek

Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra Batı dünyasından dışlanan Rusya, ABD’yle Uluslararası Uzay İstasyonu’na ortak uçuşlar düzenleyecek. Belirtilene göre, birbirlerinin astronotlarını uzaya taşıyacaklar.

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NASA ve Rus uzay ajansı Roscosmos ortak uçuş planlarını dün açıkladı. Açıklamaya göre, ABD’li bir astronot, eylülde, iki Rus kozmonotla Kazakistan’dan uzaya fırlatılacak bir roketle Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek. Yine eylül ayında, bir Rus kozmonot da iki ABD’li ve bir Japon astronotla ABD’den uzaya gönderilecek.

Söz konusu karar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD karşıtı duruşuyla bilinen Roscosmos Direktörü Dimitri Rogozin’i görevden alıp yerine eski Savunma bakanı Yuri Borisov’u atamasından sonra açıklandı.

ABD’nin, Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra Batı’dan dışlanan Rusya’yla ortak bir çalışmada bulunmasına dünya kamuoyundan şimdilik bir tepki gelmedi.