AYM’den Figen Yüksekdağ için hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekili seçildikten sonra yargılanmasına devam edilen ve bu davadan dolayı dokunulmazlığı kaldırılıp vekilliği düşürülen eski HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ hakkında hak ihlali kararı verdi.

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AYM, ayrıca Yüksekdağ’ın milletvekili seçildikten sonra yargılanmaya devam edilmesini, yargılama sonrası ceza verilerek dokunulmazlığının kaldırılmasını ve bu nedenle milletvekilliğinin düşürülmesini ‘seçilme hakkının ihlali’ olduğuna hükmetti.

Mezopotamya Haber Ajansı’nın aktardığına göre, AYM, milletvekili seçilmeden önce Marksist Leninist Komünist Parti üyesi Yasemin Çiftçi’nin 13 Şubat 2012’de Adana’daki mezarı başındaki anmaya katılan Yüksekdağ’ın, milletvekili seçildikten sonra yargılanmasının devam etmesi ve buradan çıkan mahkumiyet kararından dolayı vekilliğinin düşürülmesine ihlal kararı verdi. Yüksekdağ’ın milletvekili seçildikten sonra yargılanmasının sürmesinin yasama dokunulmazlığı ihlali olduğunu değerlendiren AYM, Yüksekdağı’ın seçilme ve siyasi faaliyetlerinin engellendiği hükmüne vardı.

Yüksekdağ’a tazminat ödenecek

Yeniden yargılama talebini reddeden AYM, Yüksekdağ’ın düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine oy çokluğu ile karar verdi. AYM, ihlaller nedeniyle Yüksekdağ’a 30 bin lira manevi tazminat ödenmesine, Yüksekdağ’ın maddi kaybına dair belge sunmaması nedeniyle maddi tazminat talebinin ise reddine karar verdi.