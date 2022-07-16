Teslimat için gittiği evlerde köpek videoları çeken kargocu büyük bir yardım seferberliğinin öncüsü oldu

Chris Coleman ABD’de Ohio eyaletinin Leavittsburg şehrinde yaşıyor, bir kargo şirketinde çalışıyor, bütün gün kamyonetle paket dağıtıyor. Bölgenin yerel gazetesinde dün yayınlanan haber, biraz şefkat ve iyiliğin binlerce hayatı nasıl değiştirdiğini anlatıyor.

@Christhedogguy Coleman’ın tüm sosyal medya hesaplarındaki adı

Chris üç sene önce bir dağıtım sırasında kamyonetine tırmanan bir köpeğin videosunu TikTok hesabında yayınladı. İlgi görünce, gittiği evlerde kendisini karşılayan her cinsten köpeği görüntülemeye devam etti. Onlarla selamlaştı, oynadı.

Köpeklere daha yakın ilişki kurmak için yanına aldığı atıştırmalıklar vermeye başladı. Sosyal medyada viral olan videolarla bugün 2,3 milyon takipçiye, 5,3 milyon beğeniye ulaştı.

Chris Coleman “köpeklerin sevgisinin kalbimi ısıtıyor” diyor.

Chris Coleman, videoları yayınlamaya başladıktan bir süre sonra, her yerden mama ve köpeklerin ihtiyaç duyduğu başka malzemelerin geldiğini anlatıyor: “Köpeklere yardım etmek her zaman hayalimdi, şimdi bunu gerçekleştirebiliyorum. Ama bu hikayenin ünlüsü ben değilim, köpekler. Saf ve sevgi dolular. Bu kadar kötü şeyin olduğu dünyada kalbimi ısıtıyorlar.”

Takipçileri mama ve diğer ihtiyaçlar için sürekli yazmaya başlayınca Chris bir ihtiyaç listesi oluşturdu. O günden beri köpekler için yardım yağıyor. Chris de bunları civardaki hayvan barınaklarına dağıtıyor ve takipçilerine şöyle sesleniyor: “Böylesi bir ilgiyi beklemiyordum, hepsi sizin sayenizde.”