‘Narkolar narkosu’ Meksikalı uyuşturucu baronu yakalandı: FBI’ın en çok arananlar listesindeydi

ABD’li narkotik ajanı cinayeti nedeniyle hapis yattığı sırada serbest bırakılan ‘narkolar narkosu’ olarak bilinen Meksikalı uyuşturucu baronu Rafael Caro Quintero yakalandı.

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Guardian’ın aktardığı Meksikalı yetkililerin verdiği bilgiye göre Caro Quintero, Sinaloa eyaletindeki San Simon kasabasında çalılıkların arasında saklanırken özel eğitimli arama köpeği Max tarafından bulundu.

Gözaltına alınan Caro Quintero hakkında iki yakalama kararı ve ABD’nin iade talebi vardı.

Gözaltı Meksika devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un ABD Başkanı Joe Biden’la Beyaz Saray’da buluşmasının ardından geldi.

Guadalajara kartelinin kurucularından Caro Quintero, 1985’te ABD Uyuşturucuyla Mücadele Daire ajanı Enrique Camarena’yı işkenceyle öldürmekten 40 yıl hapis cezasına çaptırılmıştı. Ancak 28 yıl sonunda 2013’te mahkeme kararıyla serbest bırakılmıştı. ABD’li yetkililerin de tepkisine neden olan gelişmenin ardından Yargıtay kararı iptal etse de Caro Quintero çoktan kayıplara karışmıştı.

Cinayet Netflix’in ‘Narcos: Mexico‘ dizisine de konu olmuştu.

Cuma günkü gözaltından önce ABD hükümeti yakalanmasını sağlayacak bilgi karşılığından 20 milyon dolara kadar ödül vadetmişti.