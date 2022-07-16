Yeni araştırma cevap veriyor: Erkekler neden daha erken ölüyor?

Erkeklerin ortalama ömür beklentisinin kadınlardan beş yaş daha kısa olduğu uzun süredir biliniyordu. Bu durumun muhtemel nedeni bilimsel bir araştırmanın sağlam kanıtlarıyla ortaya çıktı.

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Bağımsız bilim yayıncısı Tevfik Uyar’ın haberine göre, erkeklerin daha erken ölmesinin muhtemel nedeni yaşlanmayla birlikte Y kromozomunun kaybolması. Uyar, ‘aslında bu durumun 1960’lardan beri bilindiğini’ söylüyor: “Erkekler yaşlandıkça Y kromozomunu yitiriyor. Gerçekten yitiriyor! Yani kopyalanan her yeni hücreden bazıları bölündüğü hücreden Y kromozomunun kopyasını alamıyor. Bu durum kimi erkeklerde olan bir durum değil. 70’li yaşlardaki erkeklerde yapılan bir incelemede, beyaz kan hücrelerinin neredeyse yüzde 40’ının Y kromozomundan yoksun olduğu, hatta 90’lı yaşlara gelince bu oranın yüzde 57’lere vardığı rahatlıkla görülebiliyormuş. Üstelik bazı erkeklerde bu oranlar çok daha yüksek.”

Bugüne kadar elde edilen en sağlam kanıt

Peki bu durumun ölümle ne ilgisi var? Uyar, önceki gün prestijli bilim yayını Science’da yer alan makaleye dayanarak verdiği bilgide, Y kromozomu eksikliğinin sağlığa olan direkt etkisinin ilk kez ölçüldüğünü ve bugüne kadarki en sağlam kanıtların elde edildiğinini aktarıyor: “Araştırmaya göre Y kromozomu çıkarılmış farelerle hiçbir müdahalede bulunulmayan fareleri karşılaştırmış ve eksik kromozomlu farelerin daha erken öldüklerini ortaya koymuş. Erken ölen farelerin sağlık durumları incelendiğinde Y kromozomu eksikliğinin bilhassa kalp sağlığını etkilediği, kalp işlevlerinde azalmaya yol açtığı ve bir takım kalp hastalıklarına yol açtığı net olarak anlaşılmış.”