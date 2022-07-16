The Times: Britanya başbakan adayı sığınmacıları Türkiye’ye göndermek istiyor

Britanya Başbakanı ve Muhafazakar Parti Genel Başkanı Boris Johnson’ın istifa etmesinden sonra adaylığını açıklayan Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın ülkedeki sığınmacıları Türkiye’ye göndermek istediği iddia edildi.

Çavuşoğlu ve Truss, Ankara’da Ukrayna buğdayı hakkında konuşuyor. Fotoğraf: Reuters

Britanyalı The Times gazetesi, başbakan ve Muhafazakar Parti genel başkanı adaylarından Truss’ın, Britanya’nın sığınmacılarla ilgili kullandığı Ruanda formülünü Türkiye gibi ülkelerle genişletmek istediğini dile getirdi.

Britanya, Ruanda ile 14 Nisan’da imzaladığı ‘Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı’ anlaşması çerçevesinde Britanya’ya yasa dışı yollara giren sığınmacılar ‘işlemleri tamamlanıncaya’ kadar Ruanda’da bekletiliyor. Britanya, haziran ayında düzenlenen ilk uçuştu 31 sığınmacıyı Ruanda’ya göndermişti. Bu anlaşmaya birçok insan hakları kuruluşu ve siyasetçi tepki göstermişti.

The Times’a göre, Truss, bu yöntemi Türkiye’yle genişletmek ve bunun için müzakere etmek istiyor.