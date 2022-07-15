Britanya’da Muhafazakar Parti’nin beş adayı televizyonda tartışacak

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın Muhafazakar Parti genel başkanlığından istifasının ardından liderlik yarışı devam ediyor. Oylamalar sonucunda adaylığını açıklayan 11 partiliden geriye beş kişi kaldı. Bu kişiler, bugün ilk kez televizyonda tartışacak.

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Hükümette yaşanan skandallardan sonra bakanlar ve diğer hükümet görevlilerin çoğu istifa etmişti. Muhafazakar Parti Genel Başkanı ve Britanya Başbakanı Boris Johnson da bunun üzerine istifa ettiğini ve ‘kendisinin yerine başka biri seçilene kadar koltuğunda oturacağını’ dile getirmişti.

Johnson’ın istifasından sonra 11 kişi genel başkanlığa ve dolayısıyla da başbakanlığa adaylığını koymuştu. Bu adayların arasında eski Dışişleri bakanı Jeremy Hunt, eski Sağlık Bakanı Sajid Javid, Britanya ve Galler başsavcısı Suella Braverman, milletvekili Tom Tugendhat, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, eski Maliye bakanı Rishi Sunak, eski bakanlarından Kemi Badenoch, Nadhim Zahavi, Ticaret Bakanı Penny Mordaunt, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve milletvekili Rehman Chishti bulunuyor.

Aday sayısı beşe düştü

Seçim sistemine göre, aday sayısı ikiye inene kadar Muhafazakar Parti milletvekilleri tarafından oylama yapılıyor. İlk oylamada 20 vekilin desteğini alamayanlar; sonraki oylamada da 30 vekilin desteğini alamayanlar elendi. Adaylıktan kendi isteğiyle çekilenler de oldu. Böylelikle geriye beş aday kaldı. Bu kişiler Sunak, Mordaunt, Truss, Badenoch ve Tugendhat. Sunak, iki oylamada da birinci oldu.

Aday sayısı ikiye indikten sonra Muhafazakar Parti’nin tüm üyeleri oy kullanarak bir kişiyi genel başkan seçecek. Yani, milletvekilleri arasında başka oylamalar da olacak.

İlk defa televizyonda tartışacaklar

Beş aday, ilk defa bugün televizyonda tartışacaklar. Bugün haricinde iki tane daha tartışma programı düzenlenecek.

Adaylar, şu ana dek vergiler üzerinden bir tartışmaya girmişti. Adayların geneli, artan hayat pahalılığı karşısında çeşitli vergileri düşürmeyi vadediyor. Sunak’sa ‘genel bir toparlanma olmadan vergi indiriminin doğru olmayacağı’ görüşünü savunuyor. Sunak’ın ‘Benim işçi sınıfından hiç arkadaşım yok’ sözleri de tartışma yaratmıştı.

Tartışma programı, hem vekillerin hem de en son da oylamaya katılacak diğer üyelerin desteğini kazanmak için önemli.