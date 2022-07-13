Britanya’da Boris Johnson’ın koltuğu için sekiz aday yarışacak

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın Muhafazakar Parti genel başkanlığından istifasının ardından parti liderliği ve başbakanlık koltuğu için sekiz adayın yarışacağı açıklandı.

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Britanya Başbakanı ve Muhafazakar Parti lideri Boris Johnson, hükümette art arda yaşanan istifalardan sonra 7 Temmuz’da istifa etmişti. Johnson, partinin yeni lideri ve dolayısıyla ülkenin yeni başbakanı belirlenene kadar koltuğunda oturacağını söylemişti. İstifadan sonra Muhafazakar Parti’den 11 kişi adaylığını açıklamıştı.

Partideki liderlik sürecini yöneten 1922 Komitesi Başkanı Graham Brady, Johnson’ın yerini almak için milletvekillerinin yaptığı oylama sonucu sekiz adayın bir sonraki turda yarışmaya hak kazandığını söyledi.

Brady, en az 20 milletvekilinin desteğini alarak bir sonraki tura kalan adayların Kemi Badenoch, Suella Braverman, Jeremy Hunt, Penny Mordaunt, Rishi Sunak, Tom Tugendhat, Liz Truss ve Nadhim Zahawi olduğunu duyurdu.

Adaylar yarın (TSİ 15:30-17:30) oylamaya katılacak ve bu kez de en az 30 milletvekilinin oyunu almak için yarışacak. Bir sonraki oylamaysa perşembe. İhtiyaç duyulması halinde adayların sayısını ikiye düşürmek için 18 Temmuz’da bir oylama daha düzenlenecek. Ardından ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, ülkenin yeni başbakanını ve partinin yeni liderini sona kalan iki aday arasından seçecek.

Böylelikle, partinin yeni lideri ve ülkenin başbakanı 5 Eylül’de açıklanacak.

Sajid Javid, Rehman Chishti ve Grant Shapps adaylıktan çekildi

Öte yandan, Brady’nin genel başkan adaylarını duyurmasından çok kısa bir süre önce eski Sağlık bakanı Sajid Javid ve milletvekili Rehman Chishti liderlik yarışından çekildiğini duyurdu. Ulaştırma Bakanı Grant Shapps da gün içerisinde yarıştan çekildiğini açıkladı ve eski Maliye bakanı Sunak’ı destekleyeceğini bildirdi.