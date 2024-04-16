Akşam Postası / 16 Nisan 2024

Erdoğan: Temel sorunumuz enflasyon baskısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ülkenin temel sorunun enflasyon baskısı olduğunu vurguladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı – 16 Nisan 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kaybederek 9.548,09 puandan tamamladı.

Bakanlık ‘KDV’ye zam’ iddiasına açıklık getirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığının lokanta ve kafelerde Katma Değer Vergisi’ni (KDV) artırmaya hazırlayacağı iddiası yalanlandı.

Ali Koç TFF seçiminin erkene alınmasını istedi

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçimlerinin daha erkene alınması gerektiğini söyledi.

Fed’den ‘Faiz oranları uzun süre yüksek kalabilir’ sinyali

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell politika faizinin daha uzun süre yüksek kalabileceğini vurguladı.

İran-İsrail gerilimi Avrupa’da gaz fiyatlarını artırdı

Avrupa’da doğal gaz fiyatları, İran ile İsrail arasında artan gerilimin etkisiyle yüzde 7,5 yükseldi.

Gizemli nesnenin sırrı çözüldü

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Florida eyaletindeki bir evin çatısına düşen gizemli nesnenin Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) ait ‘uzay çöpü’ olduğunu açıkladı.

İsviçre’de Beypazarı uyarısı

İsviçre Türkiye’nin önde gelen maden sularından Beypazarı hakkında uyarı yayınladı.

Bakan uyardı: Sıcaklıklar yükseliyor, orman yangınları kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) bugün açıkladığı verilere göre kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar 2-4 derece artacak.

Microsoft yapay zeka atılımında: 1,5 milyar dolarlık yeni yatırım

Microsoft, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli yapay zekâ firması G42’ye 1,5 milyar dolar (yaklaşık49 milyar lira) yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Gram altın güne nasıl başladı? – 16 Nisan 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:13) 2.487,796 liradan işlem görüyor.