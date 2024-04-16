İran-İsrail gerilimi Avrupa'da gaz fiyatlarını artırdı

Avrupa’da doğal gaz fiyatları, İran ile İsrail arasında artan gerilimin etkisiyle yüzde 7,5 yükseldi.

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Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında Rusya’dan Avrupa’ya boru hattıyla gaz akışı neredeyse tamamen kesilmişti.

Avrupa bu nedenle küresel piyasalardaki gelişmeler karşısında daha kırılgan hale geldi. Küresel piyasalardaki gelişmeler arza ilişkin endişeleri körüklüyor ve bu da fiyatlara artış olarak yansıyor.

İsrail ile İran arasında son zamanlarda artan gerilim bu nedenle Avrupa’yı vurdu.

AA’nın haberine göre gerilime bağlı olarak arz tedarikinde aksama yaşanabileceğine ilişkin endişeler nedeniyle megavatsaat başına gaz fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 7,5 artarak 33,5 avroya yükseldi.