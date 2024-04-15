İsrail kararlaştırdı: İran'a karşılık verilecek

İsrail’in ABD engeline rağmen İran saldırısına karşılık verme kararı aldığı bildirildi.
İran, Suriye’deki büyükelçilik binasını vuran İsrail’e karşı ‘misilleme’ saldırısı başlatmış, İsrail’e yüzlerce insansız hava aracı (İHA) ve füze atılmıştı.
İran ‘Şimdilik bu kadar’ mesajı verince gerilim korkulanın aksine düşmüştü. İsrail’in İran’ın misillemesinden neredeyse hiç zarar görmediğini duyurdu.
ABD yönetimi de zarar olmaması nedeniyle gerilimi tırmandırmamak için İsrail’den saldırıya yanıt vermemesini istedi.
Tel Aviv yönetiminin bunun üzerine saldırı kararından son anda vazgeçtiği bildirilse de aksi yönde bilgiler gelmeye başladı.
İsrail’deki Kanal 12 Televizyonu, Savaş Kabinesi’nin İran’a ‘açık ve etkili’ şekilde karşılık verme kararı aldığını bildirdi.
Axios da İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin’e, ‘İsrail’in İran’ın saldırısına yanıt vermekten başka seçeneği olmadığını söylediğini’ aktardı.