İran: Misilleme bitti

İran, İsrail’e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini, saldırıya uğramadığı takdirde yeni bir harekata girişmeyeceğini duyurdu.

İran, Suriye’deki büyükelçilik binasını vuran İsrail’e karşı ‘misilleme’ saldırısı başlatmış, İsrail’e yüzlerce insansız hava aracı (İHA) ve füze atılmıştı.

İran’ın misillemesi gerilimi had safhaya çıkırmış, bölgesel bir savaşın tetiklenebileceğinden kaygılanılmıştı.

Ancak çok geçmeden İra saldırının şimdilik sonuçlandığını kaydetmişti.

İran’ın saldırısına İsrail’in nasıl bir karşılık vereceği merak ediliyor. Bu yüzden bölge halen diken üstünde.

İran saldırısı

Görsel: AA

İran, İsrail’e yaklaşık 290 füze ve İHA fırlattı

İsrail’in hava savunma sistemleri çoğu saldırıyı önledi, ancak bir füze askeri üsse isabet etti. Saldırılarda ölen olmadı, Negev’de yedi yaşında bir çocuk yaralandı. İsrail ordusu, sığınaklarda beklemeye gerek kalmadığını duyurdu.

View from the Temple Mount in #Jerusalem



99% of launches towards Israel were intercepted – YNET. pic.twitter.com/0AyexUq33K — NEXTA (@nexta_tv) April 14, 2024

İsrail, saldırılara yanıt için savaş kabinesine yetki verdi.

ABD, İsrail’in arkasında durduğunu belirtirken, İran’a yönelik bir karşı saldırıya desteklemeyeceğini bildirdi.

İsrail, İran’ın saldırılarını görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı. Bugün içinde toplantı yapılması bekleniyor.

Hava sahaları kapatılıp açıldı

Irak, Ürdün ve Lübnan, İran’ın saldırısı nedeniyle hava sahasınını tüm uçuşlara kapattı. Sabah saatlerinde üç ülke de hava sahasını yeniden açtı.