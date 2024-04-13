İran İsrail'e 'beklenen' saldırıyı başlattı

İran, Suriye’deki büyükelçilik binasını vuran İsrail’e karşı ‘misilleme’ saldırısı başlattı. İsrail’e onlarca insansız hava aracı (İHA) ve füze atıldı.
İsrail, 1 Nisan’da İran’ın Şam’daki büyükelçiliğini vurmuştu. Saldırıda iki üst düzey komutan dahil yedi Devrim Muhafızları subayı ölmüştü.
İran ‘misilleme’ sinyali vermişti. Beklenen saldırı başladı.
Devrim Muhafızları, “İsrail’e onlarca füze ve insansız hava aracıyla operasyon başlattık” dedi.
İran resmi haber ajansı IRNA’dan da benzer açıklama geldi.
İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, İsrail’in İran’a saldırması için hava ve kara sahasını açan ülkelere kararlılıkla karşılık verileceğini belirtti.
Saldırıyı doğrulayan İsrail ordusu, İHA’ların saatler sonra ülkeye varacağını, hazırlıklarının tam olduğunu duyurdu.
Beyaz Saray, İsrail’e desteğinin ‘sarsılmaz’ olduğunu duyurdu.
Saldırı bir seferlikti iması
İran’ın New York’taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, X hesabındaki paylaşımda, saldırının şimdilik sonuçlandığını kaydetti:
“Siyonist rejimin Şam’daki diplomatik temsilciğimize yönelik saldırısına misilleme amacıyla Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin meşru müdafaaya ilişkin 51’inci maddesi uyarınca askeri harekat düzenlendi.
Böylece konunun kapandığı düşünülebilir.
Ancak İsrail rejiminin bir hata daha yapması durumunda İran’ın tepkisi çok daha sert olacaktır.”