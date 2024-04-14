Biden'ın talebiyle: İsrail İran'a karşılık vermekten vazgeçti

İsrail İran’ın ‘misilleme’ saldırısına karşılık vermekten ‘son anda’ vazgeçti.

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İran, Suriye’deki büyükelçilik binasını vuran İsrail’e karşı ‘misilleme’ saldırısı başlatmış, İsrail’e yüzlerce insansız hava aracı (İHA) ve füze atılmıştı.

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İran ‘Şimdilik bu kadar’ mesajı verince gerilim korkulanın aksine düşmüştü. İsrail’in İran’ın misillemesinden neredeyse hiç zarar görmemesi gerilimi daha da azalttı.

Yine de İsrail’in olası bir karşı saldırısının gerilimi yeniden tırmandırmasından kaygı duyuluyordu.

ABD Başkanı Joe Biden’ın saldırıdan sonra telefonla görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan herhangi bir karşılık verilmemesini istediği öne sürülmüştü.

İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu yönetiminin İran’ın saldırılarına karşılık vermekten ‘son anda’ bildirdi.

Savaş kabinesi ve bakanlar kurulunun önce salt çoğunlukla İran’a derhal karşılık verilmesini onayladığı ancak Biden’la görüşme sonrası bu kararın değiştiği kaydedildi.