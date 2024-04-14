ABD, İran'a Ankara üzerinden mesaj iletmiş: Saldırı kısıtlı olsun

ABD yönetimi, İsrail’e dün insansız hava araçları ve füzelerle ‘misilleme’ saldırısı düzenleyen İran’a Türkiye üzerinden mesaj iletmiş.

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İran, Suriye’deki büyükelçilik binasını vuran İsrail’e karşı ‘misilleme’ saldırısı başlatmış, İsrail’e yüzlerce insansız hava aracı (İHA) ve füze atılmıştı. Ancak İran ‘Şimdilik bu kadar’ mesajı verince gerilim korkulanın aksine düştü.

Bunda diplomasinin etkili olduğu öğrenildi.

Reuters‘a konuşan bir Türk diplomatik kaynak, İran’ın İsrail’e karşı saldırısını Türkiye’ye önceden haber verdiğini söyledi.

Yetkili ABD’nin İran’a Türkiye üzerinden saldırının ‘kısıtlı olması gerektiği’ mesajını verdiğini de kaydetti.

BBC’ye bilgi veren bir Türk diplomatik kaynak da “(Dışişleri Bakanı) Hakan Fidan geçen hafta hem ABD hem İran dışişleri bakanıyla görüştü. İran tarafı, olasılıklar konusunda önden bilgi verdi” dedi.

Kaynak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la görüşme sırasında da muhtemel gelişmelerin gündeme geldiğini aktardı: “Onlar da bu tepkinin belirli sınırlar içinde kalması gerektiğini bizim aracılığımızla İran’a ilettiler. İran, cevaben, tepkinin İsrail’in Şam’daki elçiliğine yapılan saldırıya bir yanıt teşkil edeceğini ve ötesine geçmeyeceğini aktardı.”