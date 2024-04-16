İsviçre'de Beypazarı uyarısı

İsviçre Türkiye’nin önde gelen maden sularından Beypazarı hakkında uyarı yayınladı.

Kamuoyu duyurusunda şunlar söylendi:

“Resmi bir denetim, Beypazarı maden suyunun bor içeriğinin çok yüksek olduğunu ortaya çıkardı. Sağlık riski göz ardı edilemeyeceğinden Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik İşleri Dairesi (FOSV) bu ürünün tüketilmemesini önerir.

BAK-SAN GmbH ürünü derhal satıştan çekmiştir ve bir geri çağırma emri vermiştir.

Bu üründe tehlikeli olabilecek ne var?

Bor kayalardan ve topraktan süzülebilir. Doğal olarak yeraltı suyunda, dolayısıyla maden suyunda bulunur.

Borun cenin gelişimine zarar verdiği ve doğurganlığı etkilediği varsayılmaktadır.

Uzun vadeli sağlık riski göz ardı edilemez.

Hangi ürün etkileniyor?